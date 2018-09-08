أمانة العاصمة: رصد 2600 إعلان مخالف واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها المنامة في 8 سبتمبر / بنا / أظهرت كشوفات أعمال الرقابة والتفتيش لدى أمانة العاصمة رصد أكثر من 2600 مخالفة للإعلانات والملصقات التجارية منذ بداية العام 2018 وذلك في مختلف أحياء ومناطق العاصمة، ضمن حملاتها اليومية للكشف عن أعمدة الإنارة واللوحات والإشارات المرورية في الشوارع والتقاطعات وجدران الأحياء السكنية والأسواق. وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها بموجب الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بمقابل 964 اعلان مصرح تم استرجاع مبالغ تأمينها من قبل المعلنين بعد انتهاء مدة الإعلان.



وخلال حفل تكريم أعضاء لجنة إزالة الإعلانات بالجهاز التنفيذي أفصحت الأمانة عن أن حملات الكشف اليومية شملت جميع المناطق والمجمعات السكنية المدرجة ضمن نطاق العاصمة، وبالأخص على الشوارع والتقاطعات الرئيسية، مثل شارع الملك فيصل، شارع الفاتح، شارع 77، شارع الخدمات، شارع 35، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وشارع الشيخ عيسى.



وبينت أمانة العاصمة انها شكلت فريق عمل مكون من مفتشي قسم خدمات النظافة، والمختصين في قسم الرقابة والتفتيش، والمختصين بقسم تراخيص الخدمات البلدية وذلك للتصدي لهذه الظاهرة، وأوكلت للفريق مهمة إجراء مسح ميداني بصورة مستمرة ودورية على الطرقات والميادين وحصر الإعلانات المخالفة واعداد قوائم بعددها ونوعها وتحرير محضر مخالفة لكل اعلان واخطار صاحب الاعلان.



وأضافت العاصمة أن تصنيف الإعلانات المخالفة يتم حسب أنواعها والاجراء المتبع بحقها، أولا إعلانات بدون ترخيص مؤقتة، إعلانات بدون ترخيص دائمة، إعلانات مرخصة ولكن انتهت فترة ترخيصها ولم يتم ازالتها او التجديد لها، وأخيراً إعلانات مرخصة ولكن انتهت فترة ترخيصها ولم يتم ازالتها او التجديد لها وتوجد عليها مستحقات مالية متأخرة.



وأوضحت أمانة العاصمة أن وضع الملصقات والإعلانات سواء منها التجارية أو الدينية أو غيرها على واجهات البيوت أو المنازل والمباني يعتبر مخالفا للقانون رقم (14) لسنة 1973، وتسبب تشويه للمنظر الحضاري للأحياء السكنية والمنازل والأسواق ويؤثر سلبًا على مستوى النظافة العامة للمنطقة، ويزيد أعباء الجهات التابعة للأمانة والمسؤولة عن أعمال النظافة. مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حسب نوع المخالفة من اخطار المخالف لتصحيح أموره، من ثم فرض غرامات، وإزالة الاعلان مع استحصال تكاليف الإزالة.



وتهيب أمانة العاصمة كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على جدران وواجهات المباني في المناطق أو على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، وتدعوهم إلى استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.



وشددت أمانة العاصمة على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين سواء المعلن أو المعلن له للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للعاصمة من التلوث البصري والإعلانات المخالفة، من خلال حصر أسماء كافة المؤسسات المخالفة، لتطبيق الغرامات عليها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.





ع إ ح/م خ



بنا 1703 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/09/08 - 14 : 09 PM