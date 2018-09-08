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الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حسن بوجه عام
2018/09/08 - 14 : 09 PM
المنامة في 8 سبتمبر/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الأحد سيكون بمشيئة الله حسن بوجه عام ولكن حار خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 13 الى 18 عقدة احياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن 2 الى 4 اقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى: 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% .. والصغرى 20%.

شروق الشمس: 5:20 صباحاً .. الغروب: 5:49 مساءاً.


ع إ ح/م خ

بنا 1653 جمت 08/09/2018


عدد القراءات : 10         اخر تحديث : 2018/09/08 - 14 : 09 PM
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