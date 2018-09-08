الأعلى للمرأة" يبحث مجالات التعاون مع البرلمان الأوروبي في مجال حقوق المرأة بروكسل في 8 سبتمبر / بنا / عقد وفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة سعادة الاستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مع لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الاوربي وذلك في مقر البرلمان في العاصمة البلجيكية بروكسل.



وتم خلال الاجتماع تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى وجه التحديد الدور المناط باللجان التشريعية المسئولة عن متابعة حقوق المرأة وأوجه تكافؤ الفرص في السياسات والتشريعات، كما قام وفد مملكة البحرين ببيان ما تقوم به السلطة التشريعية على صعيد التوازن بين الجنسين وكيفية استثمار وتوظيف الأدوات التشريعية لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في برامج العمل والموازنة العامة للدولة وذلك في إطار النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وفي هذا الصدد عرض الجانب البحريني التقدم المحرز في مجال سد الفجوة في الأجور بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.



وعرض أعضاء لجنة المرأة بالبرلمان الأوروبي خلال اللقاء أبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة مؤخراً والمتمثلة في متابعة أية فجوات في مجال حقوق المرأة في دول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً على صعيد الاستقرار الأسري ومشاركة المرأة في سوق العمل، حيث يركز البرلمان الأوروبي على قضية معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين واستحداث أنظمة داعمة لتحقيق التوافق بين المسئوليات الأسرية والعملية، وقد أكد الجانبان على أهمية استمرار تبادل الخبرات النوعية في هذا المجال بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين.





ع إ ح/م خ



بنا 1644 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/09/08 - 13 : 09 PM