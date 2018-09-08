سمو الشيخ ناصر بن حمد يشيد بالمشاركة الواسعة للشباب البحريني وبمستوى التنافس في مسابقة الهير المنامة في 8 سبتمبر / بنا / أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عن سعادته بالمشاركة الواسعة من قبل الشباب البحريني بمسابقة "الهير" ضمن منافسات الأسبوع الأول على كأس نجله سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، والذي يأتي ضمن موسم ناصر بن حمد للموروث البحري، الذي يقام تحت رعاية سموه وتنظمه لجنة رياضات الموروث الشعبي، والذي تستمر منافساته حتى يوم 27 أكتوبر المقبل.



وقال سموه: "نعرب عن سعادتنا بالمشاركة الواسعة للشباب في أولى مسابقات الهير ضمن موسم الموروث البحري، والذي يعكس مدى حرص الشباب البحريني في المشاركة في البطولات المحلية المختلفة، والذي يؤكد على قدرتهم في خوض التحدي والمنافسة.



فهذه المشاركة ستدفع بكل تأكيد في ظهور المسابقة على الشكل الذي تخدم تطلعاتنا لتعزيز ثقافة الرياضات التراثية البحرية، وتدفع الشباب نحو تمسكهم بهويتهم الوطنية الأصيلة النابعة من تراثنا العريق المتوارث عن الأجداد والآباء"، مشيدا سموه بالمستويات الكبيرة الذي قدمها الشباب خلال هذه المشاركة والتي ساهمت في إبراز هذا النوع من الموروث الرياضي.



وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن موسم الموروث البحري سيساهم في تعزيز الهوية والثقافة والتراث الوطني، من خلال ما يحمله من أهداف واضحة المعالم لدعم هذا الجانب الهام من تاريخ مملكة البحرين، مشيرا سموه إلى أن هذا الموسم يعتبر عنصر جذب لكل من يريد أن يتعرف على تراث البحرين وتحديدا الجانب البحري، كما أنه سيسهم في التعريف بالرياضات التراثية البحرية، مقدرا سموه في الوقت ذاته جهود رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لهذا الموسم على الإعداد والتحضير المميزين لإقامة هذا الحدث.



وقد أقيمت اليوم منافسات مسابقة "الهير" ضمن مسابقات الأسبوع الأول على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، والتي شهدت مشاركة 180 شابا بحرينيا يمثلون الفرق المشاركة بالمسابقة، تنافسوا على استخراج المحار بواسطة القوارب. فقد بدأت انطلاقة القوارب عند الساعة السابعة صباحا من المرفأ البحري لمنتزه الأمير خليفة بن سلمان بالحد، حتى وصلت إلى منطقة "صياح" التي خصصتها لجنة مسابقة استخراج المحار لهذه المسابقة بعدها بدأ المشاركون باستخراج وجمع المحار حتى الساعة 12 ظهرا، بعدها عادت الفرق المشاركة للمرفأ البحري، لتتم بعد ذلك عملية "فلق" المحار واستخراج اللؤلؤ، لكي يتم بعد ذلك جمعه وإعطاءه لـ"الطواويش" الذين أشرفوا على وزن اللؤلؤ لكل فريق.



قال رئيس اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد للموروث البحري محمد أحمد الجناحي: " تنفيذا لتوجيهات سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فقد باشرت اللجنة توجيهات سموه باعتماد جوائز مسابقات الموسم"، مؤكدا أن توجيه سموه باعتماد جوائز مسابقات الموسم سيسهم في انتشار رياضات الموروث الشعبي، وسيدفع نحو فتح باب المنافسة القوية على المراكز الأولى، مضيفا أنها ستكون جوائز قيمة للفائزين، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لترجمة رؤية سموه من خلال موسم سموه للموروث البحري، والتي ترتكز على تعزيز ثقافة الرياضات التراثية في المجتمع، بما يحقق الأهداف والتطلعات التي رسمها سموه في إبراز وإنجاح هذا الموسم، مقدرا تعاون الجهات الرسمية مع اللجنة لإقامة المنافسات، شاكرا في الوقت ذاته جهود اللجان العاملة باللجنة من الانتهاء من كافة الترتيبات وتجهيز المواقع التي ستحتضن مسابقات الموسم.



تبذل لجنة مسابقة استخراج المحار برئاسة أحمد المالكي جهودا مميزة لإنجاح موسم ناصر بن حمد للموروث البحري، من خلال العمل الدؤوب والمتواصل لتجهيز كافة الترتيبات اللازمة لإقامة منافسات المسابقة على أكمل وجه.



ومن جهة أخرى، يبذل إداري التسجيل محمد الشاوي جهودا كبيرة في إعداد قوائم المسجلين والفرق المشاركة في مسابقات موسم ناصر بن حمد للموروث البحري، حيث يتواجد الشاوي بشكل يومي في منتزه الأمير خليفة بن سلمان بالحد لاستقبال طلبات المشاركين بالمسابقات، من أجل إعدادها في قوائم لاعتمادها بشكل رسمي من قبل اللجنة المنظمة.



ونظمت اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد للموروث البحري عددا من المحاضرات عن شروط وإرشادات السلامة وشروط المسابقات لرؤساء الفرق المشاركة بمنافسات الموسم، حيث حاضر في محاضرة شروط السلامة أيوب سلمان، فيما حاضر في محاضرة شروط المسابقات رئيس لجنة مسابقة استخراج المحار أحمد المالكي.



وقد اعتمدت لجنة التحكيم لمسابقة استخراج المحار برئاسة السيد أحمد الشملان 18 حكاما لإدارة منافسات المسابقة، حيث تم توزيعهم على جميع النقاط لمتابعة الفرق المشاركة وتسجيل ملاحظاتهم، والذي يخدم نجاح سير المسابقة وتحديد الفرق الفائزة.



خ.ب/م خ



بنا 1552 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/09/08 - 03 : 07 PM