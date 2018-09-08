في برنامج "الأمن " الإذاعي واستعدادا للعام الدراسي..تواجد أفراد شرطة خدمة المجتمع لتأمين سلامة الطلبة وتأهيل حراس المدارس لتنظيم الحركة المرورية المنامة في 08 سبتمبر/ بنا / أكدت إدارات وزارة الداخلية المعنية بتأمين عودة الطلبة للمدارس وترتيبات العام الدراسي الجديد على تواجد أفراد شرطة خدمة المجتمع أمام المدارس لتأمين سلامة الطلبة وتسهيل عبورهم للطريق بالإضافة إلى تأهيل أفراد شرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس للقيام بدورهم في تنظيم الحركة المرورية في محيط المدارس والطرقات المؤدية إليها.



جاء ذلك في برنامج "الأمن " الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين ، حيث أكد النقيب محمد حبيب العلوي المكلف بتسيير شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الشمالية على ما توليه المديرية بسلامة الطلبة أثناء حضورهم وانصرافهم من المدارس ، منوها إلى مبادرة المديرية بحملة توعوية عن مخاطر نسيان الطلبة في الحافلات من خلال إرشاد وتوعية سائقي الحافلات بأهمية التأكد من خلوها من الطلبة بعد توصيلهم وذلك لضمان سلامتهم ، كما تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية لأفراد شرطة خدمة المجتمع ، كدورة الإسعافات الأولية ودورة تنظيم الحركة المرورية أمام المدارس.



في سياق متصل ، أكدت الملازم أول خلود يحيى رئيس فرع التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن الإدارة أعدت خطة مرورية متكاملة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية في محيط المدارس والطرقات العامة والتي ستشهد كثافة في الحركة عبر تكثيف التواجد المروري ، بالإضافة إلى قيام الإدارة بعدد من الفعاليات التوعوية في المجمعات التجارية بهدف التواصل مع الجمهور وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية لديهم ، مشيرة كذلك إلى العمل على تثقيف السواق المرخص لهم بنقل الطلبة وتوعيتهم بطرق النقل السليم وتجنب السلوكيات الخاطئة وذلك بهدف سلامة الطلبة ورفع معدل السلامة المرورية ، داعيةً جميع أولياء الأمور إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وإتباع الإرشادات والأنظمة المرورية حفاظاً على سلامة أبنائهم ومستخدمي الطريق.





ع إ ح/م خ



بنا 1537 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/09/08 - 42 : 06 PM