مبادرون لـ (بنا): تنفيذ مبادرات في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي يخدم الأفراد ويخفف معاناتهم المنامة في 08 سبتمبر / بنا / أكد عدد من أصحاب مبادرات تطوعية مشاركة في (المؤتمر الدولي الأول للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي) الذي ينعقد تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وتنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي اليوم أن تنفيذ المبادرات التي تخدم المجتمعات من خلال العمل الاجتماعي والتطوعي، وتكون ذات جودة بحيث تحقق هدفها الذي يساعد على خدمة الأفراد بشكل كبير ويخفف الكثير معاناتهم.



وقال الدكتور فهد بن حمد المغلوث الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي أتت كمبادرة وأنشأت بأمر ملكي منذ ست سنوات والهدف منها هو ترسيخ مبادئ الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز التي هي سباقة في العمل الخيري بكافة مجالاته على مستوى المملكة العربية السعودية.



وأضاف د. فهد "أنشأت الجائزة بهدف توسيع أطر العمل الخيري بطريقة إبداعية من خلال تكريم رواد العمل الاجتماعي في المملكة ودعمهم من خلال الجوائز كدافع لتقديم الأفضل حيث بدأت المؤسسة في العام الماضي باستراتيجية جديدة تمثلت في التركيز على أربعة فروع أساسية بمقدار 750 ألف ريال سعودي، وتنوعت بين الإنجازات الوطنية، والبرامج الاجتماعية، والريادة، والفرع الرابع مستحدث لأول مرة على مستوى الوطن العربي وهو التميز في الوقف الإسلامي".



وأشار إلى وجود خطط مستقبلية لتطوير مفهوم العمل الاجتماعي والتطوعي بشكل أكثر احترافية من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع بعض الجهات التي تعمل في مجال العمل الاجتماعي لتحقيق الأهداف المشتركة في العمل الاجتماعي والتطوعي مضيفا ان المؤتمر اليوم هو أولى ثمار الاتفاقية التي وقعت منذ شهرين مع جمعية البحرين للعمل التطوعي.



وبين ان المؤسسة تتوجه للوصول عالميًا من خلال برامج دقيقة، وقياس مستوى الأثر مع الشركاء وذلك بالعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة مشيرا الى ان المؤسسة وقعت اتفاقية مع (سايتك) في الخبر، وعقدت ورش عمل في مختلف مناطق المملكة للتعريف بالجائزة.



من جهته أكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي (لمبادرة زايد العطاء) من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بأن (مبادرة زايد العطاء) للعمل التطوعي جاءت إيمانًا منهم بتقديم خدمات صحية للمحتاجين تساهم في تحسين المستوى الصحي لهم، وتخفيف آلامهم.

وأشار بأن (مبادرة زايد للعطاء) تقدم منذ عشرين سنة حتى الآن العديد من الخدمات في المجال الطبي التخصصي، وتقديم خدمات مجانية للملايين في دول العالم كما قدمت برامج تطوعية مستدامة من خلال أطباء متخصصين، وعيادات متحركة، ومستشفيات ميدانية في أكثر من 15 دولة تقدم خدمات مجانية للمحتاجين.

وعن وجودهم اليوم في المؤتمر، أوضح الشامري بأن الهدف جاء لتبني العديد من المبادرات الجديدة، والإطلاع على الخبرات، وعرض التجربة الإماراتية للاستفادة منها، واستحداث الشراكات.

كما اكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء أن المبادرة رسخت ثقافة العمل التطوعي الشبابي، وأسست أكاديمية متخصصة في مجال العمل الإنساني، وأطلقت سلسلة من العيادات والمستشفيات الميدانية التخصصية والتطوعية في المجال الطبي، وتبنت جائزة في العمل الإنساني والتطوعي، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتأسيس برنامج متخصص تطوعي للمرأة والطفل.

وأضاف ان المبادرة تعاونت من خلال شراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة الغير ربحية عالميًا منها وزارات الصحة في الدول المعنية والمؤسسات المعنية، وتقديم الخدمات في حالات السلم والحالات الطارئة كإغاثة متضرري فيضانات كيرالا، وتقديم برامج تطوعية للاجئي الروهينغا. حيث استفاد من هذه المبادرة منذ تأسيسها حتى اليوم أكثر من 14 مليون شخص من مختلف دول العالم.



الأستاذ عبدالعظيم الضامن مؤسس ورئيس (مبادرة ألوان الأمل) من المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحدث لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن (مبادرة ألوان الأمل) التي انطلقت من حاجة مرضى السرطان والمرضى بشكل عام للعلاج النفسي النوعي منذ نهاية 2016م، وسبقها 14 عام من التجربة في لوحة المحبة والسلام وهي الأساس لانطلاق المبادرة.



وأضاف الضامن "من واجبي كفنان تشكيلي تقديم رسالة تمثلت بجمع أكبر عدد ممكن من الفنانين لرسم لوحة للمحبة والسلام، ومن ثم تحولت الفكرة من رسم لوحة لإسعاد مرضى السرطان من خلال برنامج ترفيهي استلهم الفريق من خلاله فكرة (حاجة المريض للفن) فهو متنفس كبير للمريض وخاصة الأطفال كما ولوحظ اقبال كبير من الأطفال على الرسم، وضرورة العلاج النفسي للمريض قبل العلاج الأكلينيكي".



وعن الشراكة مع الجمعيات، أشار الضامن إلى أن العديد من الجمعيات رحبت بالفكرة وهدفها الأساسي اسعاد المرضى حيث انضمت للمبادرة جمعية إيثار للتبرع بالأعضاء، وجمعية مرضى السرطان، وجمعية التوحد.



وقال الضامن "بأن الأطفال المشتركين في المبادرة يتلقون الاهتمام، كما ان هناك جلسات تدريبية للآباء والأمهات حول كيفية التعامل الإيجابي مع الطفل في المنزل وخلق جو من السعادة" مبينا انه حتى الآن تم تنفيذ 10 مبادرات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ومبادرة في مخيم غزة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، ومبادرة مع مركز فاطمة في المغرب للأطفال فاقدي الأبوين وغيرهم كثير من الجهات المتعاونة.



كتبت: أفراح الشيخ







ع إ ح/م خ



بنا 1530 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/08 - 42 : 06 PM