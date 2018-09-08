بلدية المنطقة الشمالية تطلق حملة عاشوراء نرتقي 9 من قرية عالي المنامة في 8 سبتمبر / بنا / أعلن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة استكمال استعدادات بلدية المنطقة الشمالية لإطلاق النسخة التاسعة من (حملة عاشوراء نرتقي) التي ستنطلق هذا العام تحت شعار ( صفر % مخلفات عضوية ).

ودعت الفضالة " رؤساء المآتم والحسينات وإدارات مواكب العزاء ومنسقي المضائف في المحافظة الشمالية المشاركة في حفل التدشين والذي سيقام يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر الجاري.



وأضافت الفضالة أن هذا العام هدفنا الوصول إلى صفر من المخلفات العضوية وتطبيق ممارسات بيئية صحيحة ، حيث سيتم عملياً تطبيق فرز وتدوير المخلفات في مآتم المنطقة الشمالية المشاركة في حملة عاشوراء نرتقي 9 وذلك من أجل تشجيع المواطنين على فكرة فرز المخلفات وتحويلها الى ثقافة عامة لدى المواطنين.



واوضحت "قام فريق من البلدية بزيارة المآتم وتعريفهم بالمشروع حيث رحبوا بالفكرة وعبروا عن استعدادهم للمشاركة في فرز وتدوير المخلفات من المآتم، مشيرة إلى ان في هذا العام تنظم جمعية امداد الخيرية كشريك لعاشوراء نرتقي9 من أجل بيئية خضراء ومن أجل ايقاف هدر الطعام وخلق ثقافه حفظ النعم في المجتمع".



وأعلنت الفضالة " عن تخصيص 4 فئات لجوائز مسابقة عاشوراء هي فئة أفضل مأتم في الممارسات البيئية ومجموع جوائزها 2200 دينار وفئة أفضل مضيف داعم للممارسات البيئية ومجموع جوائزها 900 دينار وفئة أفضل موكب عزاء داعم للممارسات البيئية ومجوع جوائزها 600 دينار والفئة وفئة أفضل مقطع فيديو وتبلغ جائزته 400 دينار ".



وقالت الفضالة "شكلت بلدية المنطقة الشمالية فريق توعوي رجالي ونسائي يقدم ندوات توعوية تحت عنوان ( بالحسين نرتقي) في المأتم حول أهمية الحفاظ على النظافة العامة وتقليل من نسبة المخالفات العضوية".



واعلنت الفضالة أن " في هذا العام سيتم تدشين مركز خدمة توعوي متنقل للأطفال لترسيخ ثقافة الفرز والتدوير من المصدر، حيث سيتم تسيير باص يشمل كافة التجهيزات للتوعوية ونشر الثقافة البلدية وخاصة للأطفال في برنامج مدته ساعة وتم اختيار ساحات بمناطق مختلف من الشمالية".





ع إ ح/م خ



بنا 1500 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/09/08 - 18 : 06 PM