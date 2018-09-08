في يومه الأول ..المؤتمر الدولي الأول للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي يؤكد على الشراكة المجتمعية لتطوير العمل الاجتماعي والتطوعي المنامة في 08 سبتمبر / بنا / تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية البحرين للعمل التطوعي بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الإجتماعي اليوم "المؤتمر الدولي الأول للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي" والذي يستمر الى يوم غدا، بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا.

وتضمن المؤتمر الذي أكد في يومه الأول على الشراكة المجتمعية لتطوير العمل الإجتماعي والتطوعي، عدة جلسات حوارية، وكانت الجلسة الأولى بعنوان (أفضل الممارسات الإدارية في مؤسسات العمل الإجتماعي والتطوعي -الإستدامة والجودة والتميز والشفافية والحوكمة)، حيث تطرق د.خالد بومطيع رئيس جمعية البحرين للجودة في ورقته البحثية إلى أن المؤسسات تقدم العديد من الخدمات للأفراد إلا أنه لابد من تحقيق الفائدة المرجوة من تلك الخدمات، وتحقيق القيمة المضافة للأعمال التطوعية.



وأضاف د. بو مطيع إلى أنه لابد من أن يكون العمل التطوعي المقدم ذا جودة، منوها إلى نموذج د.وليم ديمنج الذي تبنى من خلاله الجودة في المصانع والمؤسسات، وأنشأ الاتحاد الياباني للعلوم الهندسية، وأسس جائزة علمية بأسمه في الجودة منذ العام 1950م.



وأكد رئيس جمعية البحرين للجودة أن الجودة تمر بمراحل منها التخطيط والتنفيذ والفحص والخطوات التصحيحية والتقييمية التي يغفل الكثير منا عنها، وهي التي تصحح مسار العمل وتجعله أكثر فائدة، ويحقق القيمة المضافة من العمل التطوعي المقدم، ويقدم للمستفيد الخدمة التي كان يريدها.



وكانت الورقة البحثية الثانية بعنوان (أهمية العمل المؤسسي للمنظمات الأهلية والمبرات الخيرية) والتي تحدث فيها الأستاذ عمر عبدالعزيز مدير مبرة راشد الزياني عن دور مبرة راشد الزياني في تقديم الأعمال الخيرية لمستحقيها. حيث استعرض أبرز المشاريع التي قامت بها المبرة، وتقدم المبرة مشاريعها من خلال أرباح شركات (استثمارات الزياني) يقوم بها فريق إداري مدرب ومؤهل.



ومن تلك المشاريع التي تطرق إليها مدير المبرة هي إنشاء جامع راشد عبدالرحمن الزياني في قلالي، ومركز راشد الزياني لتحفيظ القرآن، وجامع محفوظة الزياني في الجنبية، وترميم المنازل الآيلة للسقوط، ومشروع التعليم بتقديم المساعدات للطلبة الجامعيين، ودعم المبرة للجمعيات والصناديق الخيرية والأندية في مملكة البحرين.



وأشارت الأستاذة سناء الربعاوي مسؤولة قسم الرعاية الاجتماعية في جمعية مرحمة للرعاية الإجتماعية بتونس، في الجلسة الحوارية (تجارب دولية ناجحة في العمل المؤسسي) إلى تجربة جمعية مرحمة في تونس التي تأسست في ألمانيا في العام 1996م من قبل الجالية التونسية، ومن ثم تأسست في تونس بعد العام 2011م، حيث عملت الجمعية في بداياتها وسط مجتمع لا يعرف أي شيء عن العمل الاجتماعي والتطوعي.



وأكدت الربعاوي بأن الجمعية سعت لتحسين الوضع المعيشي للعائلات التونسية، ونفذت حملات إغاثة ومنها قافلة (ربيع تونس) التي جابت مناطق تونس لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، وقام 400 ناشط بتدريب وتقديم دورات للعديد من أفراد المجتمع التونسي.



وأضافت الربعاوي "قامت الجمعية ببناء المساجد، وبناء وحدات سكنية للأسر، وكفالة الأيتام، ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة".



وعلى هامش المؤتمر، كان لوكالة أنباء البحرين (بنا) لقاء مع عبدالعزيز راشد السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي، أكد بأن تنظيم هذا المؤتمر جاء انطلاقًا من الإيمان بأهمية العمل المؤسسي الإجتماعي والتطوعي، ولدور مملكة البحرين الكبير في هذا المجال ولوجود العديد من المنظمات الأهلية والجمعيات في المملكة التي تعمل في هذا المجال مشيرا الى ان مملكة البحرين اخذت بعين الاعتبار متطلبات الأمم المتحدة في العمل المؤسسي وما يصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة .



وأكد السندي أن ارتقاء العمل المؤسسي الإجتماعي والتطوعي يؤدي لتقديم خدمات أفضل، ولتحسين مستوى العمل في الجمعيات.



واوضح ان جمعية البحرين للعمل التطوعي قامت بتنظيم هذا المؤتمر لكونها رائدة العمل التطوعي في مملكة البحرين، وتسعى لنقل الجهود التطوعية للاحترافية والإرتقاء بها حيث جاء هذا المؤتمر بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الإجتماعي، ولابد من تعاون المنظمات الأهلية لزيادة جودة العمل التطوعي.



وأضاف السندي "تعاونت معنا العديد من الجهات منها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وجامعة البحرين كما تضافرت الجهود لإبراز العمل المؤسسي الإجتماعي والتطوعي من خلال إنشاء أكاديمية التدريب والتطوير بهدف تنمية العمل التطوعي، ووجود العديد من البرامج التي تخدم عدة أهداف منها نشر ثقافة العمل تطوعي بالأسس والمعايير الدولية".



وحققت الجمعية العديد من البرامج بالتعاون مع وزارة الصحة بتقديم برنامج حول الأنماط الصحية، وحملات تنظيف الشواطىء، وبرامج التدريب والتنمية لأفراد المجتمع.



وأكد الدكتور محمد سعد مستشار بوزارة الداخلية لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن العمل الاجتماعي والتطوعي يتطلب الاطلاع على الخبرات العالمية مشيرا إلى أن العمل التطوعي لابد من أن يصل للتميز حتى يتمكن من الاستمرارية، ولتقدم الخدمات التطوعية لأفراد المجتمع بشكل يتناسب وحاجاتهم.



وأضاف ان التميز في العمل التطوعي والاستمرارية والحوكمة هي أمور بترابطها تحقق الجودة في العمل التطوعي.



وأكد د. محمد سعد بأن إقامة مثل هذه المؤتمرات يحقق تبادل للخبرات، ويمنح المؤسسات العاملة في العمل التطوعي قوة من خلال الإدارة العالمية موضحا ان المؤتمر يبرز واقعية العمل المؤسسي التطوعي الحقيقي من خلال وجود القيادة، والرؤية، والشراكات الجادة والفاعلة التي تتوفر جميعها في هذا المؤتمر.



واختتم حديثه، بأن إدارة العمل مهمة لنجاح العمل الإجتماعي والتطوعي، ولابد من قياس النتائج للأعمال حتى يتم الحصول على الجودة في العمل.



كما اكد الدكتور عوض حسن الإبراهيم الأمين العام لمجلس الشباب العربي والأفريقي لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن العمل الاجتماعي والتطوعي يحتاج لجودة وتميز حيث بدأت المؤسسات المختصة في هذا المجال بالتوسع في العمل التطوعي، والتأكيد على إيصال الأعمال التطوعية لمستحقيها، وإقناع أفراد المجتمع للأنخراط في الأعمال التطوعية وخاصة فئة الشباب.



وعن دور مجلس الشباب العربي والأفريقي، قال د. عوض "بأنها منظمة أقليمية عربية وأفريقية تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي وتقوم بالعديد من المشاريع في دول مختلفة برعاية جهات خيرية، ومؤسسية ومن تلك المشاريع على مستوى الدول العربية مبادرات ومساعدات موسمية كشهر رمضان والأعياد التي تقدم الخدمات حسب حاجة المنطقة والأفراد، ومشروع إعادة إعمار دور الرعاية الاجتماعية، وإعمار معهد السكينة لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في جمهورية السودان.



كتبت: أفراح الشيخ





ع إ ح/م خ



بنا 1452 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/08 - 08 : 06 PM