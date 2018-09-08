جمعية علوم وتقنية المياه بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الرابع بدولة الكويت الكويت في 8 سبتمبر / بنا / عقد مجلس ادارة جمعية علوم وتقنية المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الرابع صباح اليوم بمقر معهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت.

وقام اعضاء مجلس الادارة خلال الاجتماع بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق ومنا قشة الاستعدادات لمؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه من خلال تقرير اللجان وما تم التوصل اليه بشأن الدعم المالي، كما قام أعضاء مجلس الادارة بمتابعة تكليفات الاجتماع الثاني لمجلس الادارة ومتابعة توصيات الاجتماع الخاص بالاستراتيجية من خلال مناقشة الخطة الاعلامية للجمعية و تحديث قاعدة المعلومات وطرق التواصل وكل ما أستجد من امور.





ع إ ح/م خ



بنا 1420 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/09/08 - 33 : 05 PM