الأمانة العامة تشارك في اجتماع لجنة العمليات والتدريب الرابع والعشرين واجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا الكويت في 8 سبتمبر / بنا / عقد بدولة الكويت صباح اليوم اجتماع لجنة العمليات والتدريب الرابع والعشرون واجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لدورتها الخامسة عشرة بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بسعادة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.

وصرح الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين القوات المسلحة لدول المجلس ويهدف إلي التنسيق والمتابعة للقرارات العسكرية تمهيداً لعرضها على اللجنة العسكرية العليا في دورتها الخامسة عشرة لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .





ع إ ح/م خ



بنا 1418 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/09/08 - 23 : 05 PM