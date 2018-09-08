هيئة تنظيم سوق العمل تنظم دورة تدريبية في مكافحة الاتجار بالأشخاص المنامة في 8 سبتمبر / بنا / نظمت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "FBI" مؤخرا دورة تدريبية حول "التعرف والتحقق في قضايا الاتجار بالأشخاص".

وتضمنت ورشة العمل التي أقيمت تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيد أسامة بن عبد الله العبسي، بحضور مساعد الملحق القانوني لوكالة التحقيقات الفيدرالية "FBI" جيسون تود، تعريف عملية الإتجار بالأشخاص، ومعنى الاستغلال، وطرق التعرف على الضحايا وآليات التعامل معها.



شارك في ورشة العمل، نحو 25 موظفاً من هيئة تنظيم سوق العمل من قطاع التفتيش والضبط القانوني إلى جانب عدد من الموظفين بالقطاعات والإدارات المساندة والداعمة.



وفي ختام الورشة قام العبسي وجيسون تود، بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة، معربين عن تمنياتهم في أن تنعكس توصيات الورشة إيجابًا على جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص.



يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون القائمة بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة.



خ.ب/م خ



بنا 1416 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/09/08 - 24 : 05 PM