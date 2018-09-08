خلال لقاءها مع مسؤولي ومنتسبي هيئة جودة التعليم والتدريب..المضحكي تهنئ الجميع على بداية العام الدراسي والأكاديمي الجديد المنامة في 8 سبتمبر / بنا / هنأت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، المعلمين والمعلمات والعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب وأبنائنا الطلبة والطالبات، بانطلاق العام الدراسي والأكاديمي الجديد 2018-2019، متمنية للجميع عاماً دراسيا موفقاً، وحافلا بالإنجازات والنجاحات للمسيرة التعليمية في مملكتنا الحبيبة، والتي تلقى كل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي كان له الاثر الكبير لما تشهده البحرين من تطور في جميع الحقول والميادين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة ممثلة في لجنتها الاجتماعية، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبحضور الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، ومسؤولي ومنتسبي هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك يوم الخميس الماضي في مقر الهيئة بمنطقة السيف.



وأعربت الرئيس التنفيذي عن فخرها بالهيئة وبالعاملين فيها، كونها مكوّن من مكونات النجاح والنهوض بالتعليم والتدريب في المملكة، وكونها مؤسسة وطنية، تحمل على عاتقها أداء مهمة وطنية تتمثّل في المساهمة في تطوير التعليم والتدريب، ومشاركةً بكل حرص وتفان في بناء وتطوير وازدهار المسيرة التعليمية لوطننا الغالي، في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .



وقالت الدكتورة المضحكي: "نلتقي اليوم، وكلنا أمل في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات إلى جانب الإنجازات التي تحقّقت بسواعد جميع منتسبي الهيئة منذ إنشائها في العام 2008، ونحن بمرور العشر سنوات الماضية، شهدنا خلالها العديد من التطورات في القطاعات التعليمية والتدريبية، واستطعنا بفضل الله أن نواكب هذه التطورات، وأن نحقق الأهداف التي نصبو إليها جميعا في هذه المرحلة، دعما لرؤية 2030، التي وحّدت الجهود نحو تحقيق الأهداف.



وأكّدت الدكتورة المضحكي: :أنه في ظل الدعم الذي تلقاه الهيئة، تمكّنا من نشر ثقافة الجودة بين مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، وأصبحت التقارير الصادرة عن الهيئة ملزمة ومعتمدة لتقييم تلك المؤسسات، بهدف تحسين أوضاعها والارتقاء بها، ما حقق لنا ليس الريادة المحلية فقط؛ وإنما المكانة الدولية التي رسمت سمعة البحرين في الاهتمام بجودة التعليم والتدريب".



وأشادت الرئيس التنفيذي بالطاقم التعليمي في المؤسسات التعليمية والتدريبية، فهم شريك أساسي للهيئة في صنع التغيير والارتقاء بالعملية التعليمية، وبناء وتطوير مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، داعية المولى القدير بأن يوفق جميع أبنائنا وبناتنا الطلبة في رحلتهم نحو التفوق والنجاح، لأنهم جيل المستقبل وثروة الوطن.





خ.ب/م خ



بنا 1330 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/09/08 - 54 : 04 PM