تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد لزيادة انسيابية الحركة المرورية.. وزير الأشغال : الاشغال تبدأ تطوير شارع 41 بالمنطقة التعليمية في مدينة عيسى المنامة في 8 سبتمبر / بنا / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وزيادة انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة قد باشرت أعمال تطوير شارع 41 من طريق 4109 إلى 4103 في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى.



وأوضح الوزير بأن هذا الإجراء التحسيني سيسهل من الحركة المرورية الداخلة والخارجة من المنطقة التعليمية باتجاه شارع الشيخ سلمان، حيث سيتم إنشاء شارع مزدوج باتجاهين يحمل الحركة المرورية على شارع الشيخ سلمان وصولاً الى الطريق 4103.



ويبلغ عدد المركبات المستخدمة للشارع يومياً نحو 10 آلاف مركبة في الاتجاهين بمعدل 2000 مركبة في الساعة أوقات الذروة، حيث سيضاعف المشروع بعد اكتماله من الطاقة الاستيعابية للشارع ويزيد من انسيابية الحركة المرورية على الشارع بنحو 70%.



ويعتبر هذا المشروع جزءاً من خطة شاملة لتطوير طرق المنطقة التعليمية تم البدء فيها مطلع العام الماضي في الحزمة التحسينية الأولى حيث تم البدء بتغيير اتجاهات المرور وتوسعة الطريق الذي يمر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة شئون الإعلام وتبع ذلك فتح منفذ جديد للمنطقة التعليمية من جهة شارع الشيخ سلمان ضمن مشاريع الحلول العاجلة الحزمة الأولى، ويعتبر هذا المشروع استكمالا لهذه الخطة التطويرية.

وذكر المهندس خلف بأن أهمية هذا المشروع الحيوي تكمن في تسهيل الحركة المرورية في المنطقة التعليمية التي تعاني من ازدحامات مرورية خانقة في فترات الذروة، وربطه للحركة المرورية القادمة من وإلى جامعة البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ومعهد البحرين للتدريب والمدارس الخاصة وتقنين عملية الدخول من البوابات الرئيسية المطلة على وزارة شئون الإعلام، كما يربط الحركة المرورية لشارع 16 ديسمبر بشارع الشيخ سلمان عبر توسعة الشارع لطريق مزدوج لمسارين وتحسين التقاطعات الرئيسية عليه وتوسعة الدوارات الموجودة عليه.



يذكر أن المنطقة التعليمية تحظى بنصيب وافر من الاهتمام من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال تنفيذ مشاريع الطرق التي تهدف الى تحسين الحركة المرورية فيها وتخفيف الازدحامات خلال فترة الذروة، حيث تضم هذه المنطقة المهمة 10 مدارس تعليمية، ومباني تابعة لجامعة البحرين وجامعة البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين)، ومباني وزارة التربية والتعليم ووزارة شئون الإعلام وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإضافة الى مؤسسات أخرى.



وتأتي هذه المشاريع العاجلة، كجزءٍ من خطة أشمل لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة وتستغرق من 3 إلى 5 سنوات والممولة من برنامج التنمية الخليجي، والتي تعتبر أحد أهم الروافد التي تعزز النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البحرين، وتمثل نقلة نوعية في خفض الازدحامات المرورية على شبكة الطرق بالمملكة.





خ.ب/م خ



بنا 1307 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/09/08 - 10 : 04 PM