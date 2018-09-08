مواصلة لإنجازات العامين الماضيين الباهرة .. "التربية" تستعد للمشاركة في التصفيات النهائية من تحدي القراءة العربي المنامة في 8 سبتمبر / بنا / تستعد وزارة التربية والتعليم للمشاركة في التصفيات النهائية من مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الثالثة، والتي ستقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال شهر أكتوبر المقبل، لاختيار الفائزين الأوائل على مستوى الوطن العربي.



وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة نادية سيادي رئيسة قسم الأنشطة الثقافية بالوزارة، منسقة مشاركة مملكة البحرين في تحدي القراءة العربي، أن الوزارة تبدأ مع بدء العام الدراسي الجديد في الإعداد لخوض المرحلة النهائية من هذه المسابقة العربية الكبيرة، التي تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تتطلع الوزارة لمواصلة مسيرة إنجازات مملكة البحرين في هذه المسابقة خلال دورتيها السابقتين.



وأضافت سيادي أنه قد تم عمل كافة الترتيبات والاستعدادات لخوض المسابقة في دورتها الرابعة، من خلال العديد من الإجراءات كتنفيذ الورش والأنشطة المدرسية التي تحث طلبة المدارس الحكومية والخاصة على القراءة والاطلاع، وتشجعهم على إنهاء متطلبات التحدي، مثل حلقات القراءة الأدبية، والمكتبات المتنقلة للكتب، إلى جانب توفير الكتب المناسبة في مراكز مصادر التعلم بالمدارس، حيث تسعى الوزارة لمشاركة عدد أكبر من الطلبة في هذه الدورة من المسابقة، بعد أن تمكنت من رفع عدد المشاركين من حوالي 18 ألف طالب وطالبة في الدورة الأولى إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في الدورة الثالثة، نجح منهم 4570 طالبا وطالبة في تحقيق هدف المسابقة المتمثل في قراءة وتلخيص 50 كتابًا.



والجدير بالذكر أن الدورة الأولى من المسابقة قد شهدت تحقيق مملكة البحرين من خلال مدرسة الإيمان المركز الثالث بين جميع المدارس العربية المشاركة، فيما حققت طالبة بحرينية المركز الثالث عربيًا، أما في الدورة الثانية التي جرت العام الماضي فقد فازت مملكة البحرين من خلال مدرسة الإيمان أيضًا بالمركز الأول عربيًا متفوقةً على 41 ألف مدرسة مشاركة من العديد من الدول، إضافةً إلى أن طالبات البحرين حققن المركز الأول عربيًا على جميع الطالبات في الدول العربية المشاركة، تأكيدًا للمستوى العالي والمتميز لأداء طلبة المملكة.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 1149 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/09/08 - 57 : 02 PM