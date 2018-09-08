عام دراسي جديد.. وجهود مستمرة من أجل الوصول إلى افضل مستوى من التعليم في مملكة البحرين المنامة في 8 سبتمبر / بنا / يعود الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية إلى مقاعدهم الدراسية بالمدارس الحكومية، غدًا، وبكل حماس ونشاط لمواصلة مسيرة تعليمهم حرصًا وسعيًا منهم على مستقبل مشرق لهم ولوطنهم، وقد استعدت مملكة البحرين لاستقبال العام الدراسي الجديد، في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أفضل مستوى من التعليم، وبدأت تلك الاستعدادات قبل أن ينضم الطلاب إلى مدارسهم من أجل تهيئة الأجواء الدراسية المشجعة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتسيير العملية التعليمية وفق أعلى المعايير.



وقد قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة عدد من المدارس، حيث التقى أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، واطمأن على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة، كما التقى الوزير عددًا من المعلمين والمعلمات الجدد من خريجي كلية البحرين للمعلمين، وعددًا من القيادات المدرسية التي تم تعيينها للعمل في المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد. وقد عاد 18 ألف موظف وموظفة إلى مواقع عملهم بالمدارس الحكومية قبل أسبوع من بداية الدراسة.



ويشهد هذا العام انضمام 797 معلمًا ومعلمة من الخريجين البحرينيين الذين تم تعيينهم مؤخرًا في قطاع التعليم، وهم من أصحاب الكفاءات، في إطار سعي المملكة إلى توفير القوى البشرية اللازمة، لتشغيل العام الدراسي الجديد 2018/2019م، بما يساعد على تنفيذ مشاريع الوزارة التطويرية بالصورة المطلوبة. وقد عبر المعلمين والمعلمات عن بالغ اعتزازهم بحمل رسالة التربية والتعليم خدمة للوطن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وبدأت في منتصف أغسطس الماضي عملية توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول والكتب المشتركة على المدارس الحكومية والخاصة، وتتجه إدارات المدارس إلى توزيع نحو 4 ملايين كتاب على طلبة المراحل التعليمية الثلاث، والتي تمت قبل عودتهم لمقاعد الدراسة. كما دعمت المدارس الخاصة هذا العام بـ 201 ألفا و615 كتابا، لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافيا البحرين والتربية للمواطنة.



وتولي مملكة البحرين اهتماما كبيرًا بالتعليم، حتى باتت المسيرة التعليمية تشهد نهضة مباركة، وذلك بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله للتعليم، مما بوأ المملكة طليعة الدول في التعليم وباتت تحتل المكانة العالية في التقارير الدولية المتخصصة.



ومع بداية كل عام دراسي جديد هناك تطورات جديدة وتحديثات عديدة للنهوض بالتعليم في المملكة، وتوفير بيئة مدرسية مناسبة، ويشهد العام الدراسي الحالي زيادة في عدد المدارس توفيرًا للخدمات التعليمية والتربوية لجميع الطلبة في مختلف المحافظات، حيث يشهد تشغيل المرحلة الابتدائية في المدرسة الابتدائية الإعدادية للبنات الواقعة في منطقة المالكية وإنشاء مدرسة ابتدائية أخرى في منطقة مدينة حمد بطاقات استيعابية كبيرة، حرصًا على توفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة والارتقاء بالمخرجات التعليمية. كما يتم إنشاء مدرستي مريم بنت عمران الابتدائية للبنات وعمر بن الخطاب الابتدائية الإعدادية للبنين وفق مواصفات حديثة.



ويتم إنشاء المدارس الجديدة وفق المواصفات العالمية وبشكل يتماشى مع متطلبات المشاريع التطويرية، حيث يتم إنشاء مدارس صديقة للبيئة، تتميز باستخدام الإضاءة الطبيعية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة واستخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة وحنفيات المياه ذات الغلق التلقائي، والمرونة في استعمال المرافق والقدرة على التوسع مستقبلا، إلى جانب ذلك تم إنشاء مختبرات لمواد العلوم والحاسوب، ومكاتب للهيئة التعليمية والإدارية، ومركز لمصادر التعلم، بالإضافة إلى إنشاء صالة متعددة الأغراض ومرافق خدمية، وتوفير متطلبات تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المنحدرات والأرضيات المانعة للانزلاق والمصاعد لضمان سهولة التنقل بين الطوابق، وتوفير العزل الصوتي لجميع الصفوف والممرات والقاعات واستخدام المنظومات الالكترونية المتطورة في العملية التعليمية، إضافة إلى إمكانية استخدام ملاعبها لإقامة المنافسات الرياضية، ومن منطلق أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة تم صبغ المباني بألوان متعددة جاذبة للتعلم وتم الحرص على أن تكون جميعها مشبكة الكترونيا بالكامل.



وتم هذا العام صيانة 192 مدرسة، شملت الأجهزة الكهربائية والمكيفات والتمديدات الصحية والمضخات والمبردات، ومنها 25 مدرسة خصتها وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بصيانة شاملة.



وحرصًا على سلامة الطلبة وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لنقل الطلبة إلى مدارسهم، بتخصيص 650 حافلة مدرسية جاهزة لنقل نحو 37 ألف طالب وطالبة من مدارسهم وإليها، وتوفير 9 حافلات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي.



ولم يتوقف التطوير عند التطوير الهيكلي للمدارس بل توسع ليشمل تطبيق عدد من المناهج الدراسية الجديدة في مختلف المراحل الدراسية، وتطوير عدد آخر منها، بما في ذلك المنهج الخاص بمرحلة رياض الأطفال، ومنهج جديد للغة الإنجليزية يمكـّن طالب الابتدائي من قراءة 81 قصة، و17 كتاباً جديداً ضمن منهج الخبـرات التعليمية لرياض الأطفال. ولفت إلى أن تطوير المناهج سيشمل العديد من المواد ومنها اللغتان العربية والإنجليزية، إضافة إلى الرياضيات، التربية للمواطنة، التربية الإسلامية، تقنية المعلومات والاتصال.



كذلك اهتمت مملكة البحرين بتطبيق برامج جديدة لتحسين أداء المدارس، ومن البرامج الرائدة في هذا المجال برنامج تحسين أداء المدارس وهو برنامج يهتم بتطوير مخرجات التعليم لتحسين جودة أداء المدارس وخلق نظام مدرسي يوفر المعرفة والمهارات التي تضمن نجاح وتميز الطلاب أثناء تعليمهم، وانخراطهم في بيئة العمل ودورهم في المجتمع، ويتضمن البرنامج عددًا من المشاريع المتكاملة منها نموذج للمدرسة البحرينية المتميزة، التدريس من أجل التعلم، الشراكة من أجل الأداء، القيادة من أجل النواتج، نظام إدارة الأداء (PMS)، دعم ومساندة المدارس (Intervention) وتطوير الأداء.



ومن البرامج التطويرية الكبرى أيضًا في مجال التعليم بالمملكة برنامج التمكين الرقمي الذي بدأت مسيرته في مدارس مملكة البحرين بعد النجاح الذي حققه مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، حيث رسم هذا التطوير الأمر السامي الذي أعلنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لدى حضوره مهرجان (البحرين أولا) في نسخته الثامنة والذي نظمته وزارة التربية والتعليم في ديسمبر 2014م وذلك للبدء بتطبيقه من العام الدراسي 2015 – 2016م، حرصاً من القائد حفظه الله على ديمومة واستدامة مشروعه الإصلاحي، بحيث أخذت مسيرة توظيف تقنية المعلومات والاتصال في التعليم منحى آخر، يتناسب مع المستوى المتقدم لتبني مدارسنا لثقافة التعلم الرقمي وتوجب الاستفادة من كل الخبرات الوطنية والدولية لإنجاح هذا المشروع المبارك والعمل الجاد لتحقيق أفضل الفوائد من تطبيقه للحصول على تعليم نوعي ونموذجي على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة العربية.



ونظرًا لما تشهده المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من تقدم مضطرد نتيجةً للجهود التطويرية المميزة والمستمرة، وضعت التقارير العالمية المختصة مملكة البحرين على رأس الدول في مجال التعليم كما يتم ذلك سنويًا في تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية، وأحدث التقارير التي أكدت على مكانة مملكة البحرين هو التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018م بشأن مستويات الرفاه حول العالم، الذي أكد أن البحرين قد تقدمت من المرتبة 47 في العام 2011م إلى المرتبة 43 في العام 2018م من بين 152 دولة شملها التقرير، وقد تحققت هذه النتيجة الإيجابية بفضل ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية والتشغيل والمساواة والصحة والتعليم والدخل الفردي.



واحتلت المملكة المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، وذلك بحصولها على (62.9 نقطة)، حيث أكد التقرير أن أداء المنظومة التعليمية في البحرين قد شهد تقدماً ملحوظاً بين عامي 2011م و2018م، إذ كان ترتيبها في العام 2011 الثاني عشر بين مجموعة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (بــ43.4 نقطة)، وتطوّر ترتيبها في العام 2018م لتكون الرابعة بين دول هذه المنطقة (62.9 نقطة)، مما يؤكد أن التعليم في مملكة البحرين قد كان له دور إيجابي وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات الرفاه في البلاد.



ومن حسن الطالع أن تكون بداية العام الدراسي الجديد مع انخفاض نسبة الأمية في مملكة البحرين لتبلغ 2.46 %، وذلك بحسب تقرير التعليم للجميع، نظرًا لنجاح مملكة البحرين في تحقيق نتائج ايجابية في تعليم الكبار بفضل استمرار عملية المراجعة والتقييم ومن ثم التطوير للمناهج التي يتم تصميمها وفق حاجات المتعلمين.









خ.ب/م.ح.



بنا 1139 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/09/08 - 47 : 02 PM