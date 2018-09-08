وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرعى "الندوة التعريفية عن "جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي" المنامة في 8 سبتمبر / بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الندوة التعريفية الأولى عن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، تحت شعار "نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي"، وذلك اليوم في فندق الدبلومات، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين.



وقد حضر الندوة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، والأمين العام بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، الى جانب عدد من المدعوين من الدول العربية وأعضاء الجمعية العمومية في المنظمة العربية للتنمية الإدارية وممثلي الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين.



ويأتي تنظيم هذه الندوة التعريفية عن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في مملكة البحرين تأكيداً على السعي الدائم الذي تنتهجه المملكة للارتقاء بالأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية، ولما توليه البحرين من أهمية كبيرة لتطوير وتنظيم العمل المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني، لاسيما وأن الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف إلى زيادة الوعي لدى المؤسسات الخيرية بأهمية التميز في الأداء المؤسسي، وذلك من خلال محاولة استيفائها لمعايير الجائزة التي تأتي متوافقة مع أفضل المعايير العالمية في مجال العمل الخيري.



وتم خلال الندوة التعريف بالجائزة وأهدافها وشرح أبرز معايير التقييم للمؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في الجائزة، بالإضافة إلى شروط وضوابط هذه المشاركة في هذا الجائزة في نسختها الأولى والتي تم إطلاقها على مستوى الوطن العربي بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات ذات البعد الإنساني من خلال المنافسة على الفوز بالجائزة، بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم الأداء في العناصر المختلفة مثل خدمات المستفيدين وتخطيط الاستراتيجية والقيادة وغيرها من العناصر الأخرى، وقد شارك في الجائزة مؤسسات وجمعيات خيرية على مستوى الوطن العربي.



وقد ألقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، كلمة أشاد فيها باختيار مملكة البحرين لعقد هذه الندوة التعريفية الخاصة بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري وعلى تشجيع المنظمات الأهلية في العمل الخيري والإنساني، معرباً في هذا السياق عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، حيث وجه سموه بطرح المبادرات الأهلية المتميزة في العمل الاجتماعي والتطوعي، بما يسهم في تعزيز العمل التنموي والإنساني.



ونوه حميدان بأهداف الندوة المتمثلة في زيادة الوعي لدى الجمعيات الخيرية بأهمية التميز في الأداء المؤسسي والعمل على تشجيع التنافس الإيجابي بينهم من اجل الوصول الى عمل تطوعي احترافي متميز، لافتاً إلى أن الجائزة ترسخ الجهود على مستوى الفكر والممارسة لأحدث المفاهيم العالمية في العمل الخيري، التي تصب في تطوير مسار مؤسسي استراتيجي لتأسيس العمل الخيري والتطوعي في المجتمع على المستويين الفردي والجماعي.



وأعرب سعادة الوزير عن تطلعه لتمكين كافة المنظمات الأهلية لتقوم بدورها الريادي في العمل التنموي كشريك مواز للقطاعين الحكومي والخاص، لافتاً الى انه وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، قامت مملكة البحرين بتأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، الذي يمثل نموذجا نتمنى تعميمه في المنطقة العربية، يهدف الى تقديم الدعم الفني من تدريب واستشارات وتطوير للبنى الأساسية للمنظمات الأهلية من أجل أن تخرج هذه المنظمات من نطاق العمل الخيري الرعوي ذي المردود الاجتماعي القصير الأمد إلى العمل التنموي الشامل ذي المردود الدائم الطويل الأمد.



بدوره، نوه مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، بأهمية الشراكة بين المنظمات الخيرية والمؤسسات العربية الرسمية والخاصة، لإنجاح مبادرات العمل الخيري والتنموي في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف الى تحفيز وتنافس المنظمات الأهلية والخيرية على تحسين أداءها وتطوير مخرجات هذه المؤسسات، وتعزيز الثقة لدى المناحين والداعمين لهذه المنظمات الخيرية، مقدماً الشكر والتقدير لمملكة البحرين على استضافتها لهذه الندوة التعريفية الأولى عن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.



من جانبه، أكد أمين عام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، ان من المهمات الملقاة على عاتق القوى الاجتماعية المعنية بالتنمية الانسانية استيعاب مقومات التجارب الحضارية، والعمل على تقديم خدمات مستدامة للمجتمع، لافتاً إلى أن هذه الجائزة نابعة من الأسس التي قام عليها العمل الانساني والخيري في المملكة العربية السعودية، متطلعاً إلى أن تتحول الجائزة الى برنامج شامل يهدف إلى تأهيل العاملين في مؤسسات العمل الخيري والانساني وتقديم الاستشارات الفنية الادارية وإجراء البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية التي ترتقي بالعمل الخيري في الوطن العربي.







خ.ب/م.ح.



بنا 1044 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/09/08 - 01 : 02 PM