استشهاد فتي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب قطاع غزة رام الله في 8 سبتمبر/ بنا / استشهد اليوم فتي فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ان الفتي الشهيد ويدعي أحمد مصباح (16 عاما)، كان قد أصيب برصاصة أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية شرق رفح، وأدخل على إثرها إلى قسم جراحة العمليات والعناية المكثفة، إلا أنه استشهد اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة.



وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في غزة، منذ 30 مارس الماضي إلى 174 شهيدا، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب أكثر من 19 ألف مواطن بإصابات مختلفة.







م.ح.



بنا 1007 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/09/08 - 11 : 01 PM