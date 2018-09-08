وزير شئون الكهرباء والماء يستقبل مجلس الادارة الجديد ل‍جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

المنامة في 9 سبتمبر / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد أحمد عطية رئيس مجلس ادارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية والسيد محمد محمود الشيخ مستشار الجمعية والرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وفي بداية اللقاء قدم الوزير خالص التهاني والتبريكات لرئيس واعضاء مجلس الادارة الجديد على انتخابهم مؤخراً ونيلهم ثقة الجمعية العمومية، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في المرحلة القادمة من العمل في تطوير قطاع التدريب والموارد البشرية بمملكة البحرين، ومتمنياً للجمعية والقائمين عليها المزيد من العطاء من أجل صالح الوطن والمواطنين.



وخلال اللقاء أشاد الوزير ميرزا بدور الجمعية في خدمة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وبرامج التنمية البشرية وتدريب العناصر والكفاءات، وقال الوزير بأن الجمعية بما لديها من خبرات وكفاءات قادرة على أن تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الهام وتلبية احتياجات البحرين في هذا المجال، متطلعاً إلى المزيد من التعاون مع الجمعية من خلال برامج وخطط التدريب والاستفادة من القدرات الوطنية.



من جانبه أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالدعم المتميز الذي تحظى به جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية من الدكتور ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء باعتباره شخصية قيادية عالية المستوى، وقال بأن هذا الدعم والتشجيع من الوزير كان منذ التأسيس وما زال مستمراً للآن مما كان رافداً هاماً في تحقيق الانجازات التي حققتها الجمعية، متطلعاً إلى تعميق أواصر التعاون بين الطرفين خلال المرحلة القادمة التي تشهدها الجمعية.



من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية عن خالص الشكر والتقدير للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب وعلى ما يوليه من دعم واهتمام بالغ بالجمعية وبرامجها، مؤكدين على سعيهم لتعزيز التعاون القائم للمزيد من العمل والجهد لنهضة الوطن وتطوره وازدهاره.







خ.ب/م.ح.



بنا 0901 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/09/08 - 07 : 12 PM