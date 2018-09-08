وزارة الصحة: وفد طبي يصل الرياض لمتابعة حالة المصابين في الحادث.. وعودة 2 من المصابين بعد استقرار حالتهم الصحية المنامة في 9 سبتمبر / بنا / افادت وزارة الصحة بأن الوفد الطبي الذي غادر مساء يوم الخميس الماضي إلى الرياض قد قام بمعاينة المصابين بكل من مستشفى الشميسي ومستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل، حيث عاد اثنين من المصابين برفقة أهاليهم الى مملكة البحرين وذلك نظرا لحالتهم الصحية المستقرة.



واشارت الوزارة إلى تواجد عدد ٧ مصابين يتلقون العلاج في الوقت الحالي بمستشفيات الرياض الى حين استقرار حالتهم الصحية، كما تتواجد احدى المصابات في مستشفى القويعية اذ من المقرر ان يتم نقلها إلى الرياض خلال الساعات القادمة لمواصلة تلقي العلاج المناسب، كما سيقوم الوفد الطبي بزيارتها في المستشفى فور وصولها وذلك لتقييم حالتها.



واكدت وزارة الصحة بأنها على تواصل مستمر مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لمتابعة المستجدات المتعلقة بحالة المصابين والاطمئنان على وضعهم الصحي ليتم بعد ذلك انهاء الاجراءات والترتيبات المتعلقة بنقلهم وعودتهم الى مملكة البحرين لمواصلة العلاج الطبي اللازم بمجمع السلمانية الطبي.







خ.ب/م.ح.



بنا 0853 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/09/08 - 04 : 12 PM