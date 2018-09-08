ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة هوكايدو اليابانية إلى 21 قتيلا

طوكيو في 8 سبتمبر/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال جزيرة هوكايدو اليابانية إلى 21 قتيلا، فيما لا يزال 13 شخصا أخرين في عداد المفقودين.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عمال الانقاذ اليابانيين يقومون بعمليات بحث مضنية عن المفقودين، الذين دفنت منازلهم بسبب الانهيارات الارضية الناجمة عن هذا الزلزال القوي.



وأعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم أن ما لا يقل عن 21 شخصا قد لقوا حتفهم جراء الزلزال الذى ضرب هوكايدو فى وقت مبكر يوم الأربعاء وبلغت قوته 7ر6 درجة على مقياس ريختر.



وأضاف المتحدث إن حوالي 40 ألف شخص، بينهم جنود ورجال إطفاء ومسؤولو شرطة يعملون على مدار الساعة في عمليات البحث والإنقاذ.





م.ح.



بنا 0720 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/09/08 - 24 : 10 AM