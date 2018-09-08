واشنطن تبحث خيارات عسكرية ضد النظام السوري في حال استخدام الأسلحة الكيميائية واشنطن في 08 سبتمبر/ بنا / أعلنت الولايات المتحدة عن خيارات عسكرية متسارعة تحسبا لاستخدام النظام السوري الاسلحة الكيميائية ضد فصائل المعارضة المسلحة في الهجوم المتوقع على ادلب.



وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إنه يبحث مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الخيارات العسكرية إذا تجاهلت سوريا تحذيرات واشنطن من استخدام أسلحة كيماوية في هجوم متوقع على إدلب.



وأضاف دانفورد إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم كيماوي في سوريا.



وقال "نجري حوارا، حوارا روتينيا، مع الرئيس للتأكد من أنه يعرف موقفنا فيما يتعلق بالتخطيط في حالة استخدام أسلحة كيماوية".



وأضاف "إنه يتوقع أن تكون لدينا خيارات عسكرية وأعطيناها آخر تطورات هذه الخيارات العسكرية".



وتتوقع واشنطن إن النظام السوري يجهز لهجوم كيميائي على المعارضة في مدينة ادلب.



وحذر البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون" بسرعة وبقوة" إذا استخدمت القوات الحكومية أسلحة كيماوية في إدلب.



و.ش



بنا 0401 جمت 08/09/2018



عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/09/08 - 06 : 07 AM