مطالعات الصحف في البحرين

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2018/09/08 - 12 : 06 AM
المنامة في 8 سبتمبر/ بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة المحلية، كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة على الساحة العربية والدولية. وفيما يلي أبرز العناوين:
/سمو رئيس الوزراء يلتقي وفدا دوليا من الحاصلين على جائزة نوبل.
/وزير العمل والتنمية الاجتماعية: جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي واحدة من أهم الجوائز على المستوى الإقليمي.
/الوزير الجودر: «الشباب والرياضة» تعزز مسيرتها تجاه «التحول الرقمي»
/مستشار الرئيس الروسي أثناء التقائه السفير الساعاتي: الرئيس بوتين يكنّ تقديرا عاليا لجلالة ملك البحرين.
/ الجلاهمة: جميع أدوية ضغط الدم في البحرين سليمة ما عدا الأدوية البديلة المصنعة بالصين.. وقد سحبناها.
/جامعة البحرين تقيم فعاليات التهيئـــة للطلبـــة المستجـــــديـــن 12 و13 الجـــــاري.
/الأنصاري تشيد بدور المنتدى العالمي للقيادات السياسية في الترويج لجائزة الأميرة سبيكة العالمية.
/رئيس «الجنوبية» يشيد بالخطوة: وزارة التربية تفتح مدارس مسائية بالجنوبية لكبار السن.
/الملتقى العربي لرواد الأعمال يوصي بإدراج الاقتصاد المعرفي في المناهج.
/المركــز الإقليمي العربـي للتراث العالمي ينظّم ورشة العمــل الثانيــة حول فاعليــة إدارة التــراث العالمــي.
/«الأشغال» تنفذ عددا من مشاريع الطرق المحيطة بالمدارس.
/ينتج 20 كيسا في الدورة الواحدة: أحــــدث أجهـــزة معالجــة دم المتبرعين بمستشفـى الملك حمد.
/إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة.
/ذعر وإحباط في إيران.. وفوضى بعد انهيار الريال.
/مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ينتظر الحوثيين في محادثات جنيف.
/ترامب يصف كتاب ودوورد عن البيت الأبيض بأنه «مليء بالخداع».
/وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة لأفغانستان.
/استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال خلال مواجهات جديدة بغزة.
/تباين المواقف خلال قمة طهران حيال مصير إدلب المهددة بهجوم من النظام.
/مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في البرازيل يتعرّض للطعن في أوج الحملة الانتخابية.
و.ش
بنا 0258 جمت 08/09/2018
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اخر تحديث : 2018/09/08 - 12 : 06 AM