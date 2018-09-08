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مطالعات الصحف في البحرين
2018/09/08 - 12 : 06 AM
المنامة في 8 سبتمبر/ بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة المحلية، كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة على الساحة العربية والدولية. وفيما يلي أبرز العناوين:

/سمو رئيس الوزراء يلتقي وفدا دوليا من الحاصلين على جائزة نوبل.

/وزير العمل والتنمية الاجتماعية: جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي واحدة من أهم الجوائز على المستوى الإقليمي.

/الوزير الجودر: «الشباب والرياضة» تعزز مسيرتها تجاه «التحول الرقمي»

/مستشار الرئيس الروسي أثناء التقائه السفير الساعاتي: الرئيس بوتين يكنّ تقديرا عاليا لجلالة ملك البحرين.

/ الجلاهمة: جميع أدوية ضغط الدم في البحرين سليمة ما عدا الأدوية البديلة المصنعة بالصين.. وقد سحبناها.

/جامعة البحرين تقيم فعاليات التهيئـــة للطلبـــة المستجـــــديـــن 12 و13 الجـــــاري.

/الأنصاري تشيد بدور المنتدى العالمي للقيادات السياسية في الترويج لجائزة الأميرة سبيكة العالمية.

/رئيس «الجنوبية» يشيد بالخطوة: وزارة التربية تفتح مدارس مسائية بالجنوبية لكبار السن.

/الملتقى العربي لرواد الأعمال يوصي بإدراج الاقتصاد المعرفي في المناهج.

/المركــز الإقليمي العربـي للتراث العالمي ينظّم ورشة العمــل الثانيــة حول فاعليــة إدارة التــراث العالمــي.

/«الأشغال» تنفذ عددا من مشاريع الطرق المحيطة بالمدارس.

/ينتج 20 كيسا في الدورة الواحدة: أحــــدث أجهـــزة معالجــة دم المتبرعين بمستشفـى الملك حمد.

/إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة.

/ذعر وإحباط في إيران.. وفوضى بعد انهيار الريال.

/مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ينتظر الحوثيين في محادثات جنيف.

/ترامب يصف كتاب ودوورد عن البيت الأبيض بأنه «مليء بالخداع».

/وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة لأفغانستان.

/استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال خلال مواجهات جديدة بغزة.

/تباين المواقف خلال قمة طهران حيال مصير إدلب المهددة بهجوم من النظام.

/مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في البرازيل يتعرّض للطعن في أوج الحملة الانتخابية.

و.ش

بنا 0258 جمت 08/09/2018


عدد القراءات : 8         اخر تحديث : 2018/09/08 - 12 : 06 AM
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