الطقس في البحرين: حار يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل

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2018/09/08 - 52 : 05 AM
المنامة في 08 سبتمبر/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بإذن الله تعالى حارا ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.
الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية الصغرى 30 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 25 %.
و.ش
بنا 0246 جمت 08/09/2018
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اخر تحديث : 2018/09/08 - 52 : 05 AM