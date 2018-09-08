الطقس في البحرين: حار يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل المنامة في 08 سبتمبر/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بإذن الله تعالى حارا ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.



الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية الصغرى 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 25 %.





و.ش



بنا 0246 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/09/08 - 52 : 05 AM