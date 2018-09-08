الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويستعيد مناطق في مديرية خب والشعف

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2018/09/08 - 52 : 05 AM
عدن في 8 سبتمبر/بنا/ أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدما في معاركه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في شمالي محافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري يمني إن القوات اليمنية استعادت عددا من المواقع المهمة في عمق وادي سلبه وصولا إلى منطقة يعاره وقرية آل أبو عشال في مديرية خب والشعف شمالي المحافظة".
وجاء التقدم وفقا للمصدر في تصريح نقله موقع ( سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية إثر هجوم خاطف لقوات الجيش مسنودا بطيران الأباتشي التابعة للتحالف العربي على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية خب الشعف.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى جانب خسائر أخرى في آلياتها القتالية.
س.ي
بنا 0049 جمت 08/09/2018
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اخر تحديث : 2018/09/08 - 52 : 05 AM