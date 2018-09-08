الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويستعيد مناطق في مديرية خب والشعف عدن في 8 سبتمبر/بنا/ أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدما في معاركه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في شمالي محافظة ‏الجوف.‏

وقال مصدر عسكري يمني إن القوات اليمنية استعادت عددا من المواقع المهمة في عمق وادي ‏سلبه ‏وصولا إلى منطقة يعاره وقرية آل أبو عشال في مديرية خب والشعف شمالي المحافظة".



‏وجاء التقدم وفقا للمصدر في تصريح نقله موقع ( سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية ‏إثر هجوم خاطف لقوات الجيش مسنودا بطيران الأباتشي التابعة للتحالف العربي على ‏مواقع ‏تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية خب الشعف.‏



وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، إلى جانب ‏خسائر أخرى في آلياتها القتالية.‏





س.ي



بنا 0049 جمت 08/09/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/09/08 - 52 : 05 AM