فرنسا تتهم روسيا بالتجسس على قمر اصطناعي فرنسي-إيطالي للاتصالات العسكرية باريس في 8 سبتمبر/ بنا / اتهمت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الجمعة روسيا بمحاولة التجسس على قمر اصطناعي فرنسي-إيطالي للاتصالات العسكرية الآمنة.

وقالت بارلي في كلمة ألقتها خلال زيارتها المركز الوطني للأبحاث الفضائية في مدينة تولوز الفرنسية ان "قمرا اصطناعيا اقترب بشكل كبير جدا من القمر الاصطناعي (أثينا-فيدوس) خلال دورانه حول الكرة الأرضية".



واضافت "لقد رصدنا وصول القمر الاصطناعي الروسي (لوش-أوليمب) واتخذنا الاجراءات المفروضة".



وقالت "نحن في خطر اتصالاتنا وتدريباتنا العسكرية وحياتنا اليومية في خطر إذا لم نتحرك" مؤكدة أن باريس ستكمل خطة للدفاع الاستراتيجي في الفضاء بحلول نهاية العام.



ويوفر القمر اتصالات آمنة للقوات المسلحة الفرنسية والإيطالية ولخدمات الطوارئ بالبلدين.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعلن في وقت سابق أنه ينوي وضع "استراتيجية فضائية دفاعية لفرنسا العام المقبل".



م.ا.ب



بنا 2258 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/09/08 - 28 : 02 AM