رئيس هيئة الأركان اليمني يعرب عن تقدير بلاده لتحالف دعم الشرعية عدن في 7 سبتمبر/بنا/ أعرب رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن طاهر ‏العقيلي عن تقدير بلاده وامتنانها لتحالف دعم الشرعية في اليمن ‏لإسهامه بشكل فاعل في انقاذ اليمنيين من الجائحة ‏الحوثية الظلامية الكهنوتية.‏

جاء ذلك خلال اجتماع له في عدن ضم رؤساء ‏الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع وقائد المنطقة ‏العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وعدد من ‏القادة العسكريين في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏



وقال اللواء العقيلي، إن الجيش اليمني ‏اقترب من الانتصار على الميليشيات الانقلابية وغدا ‏سيكون هذا الاجتماع في قلب العاصمة صنعاء وقد ‏تجاوز الشعب هذه الحقبة السوداء ووأدَ أحلام الإمامة ‏التي حاولت أن تعود من جديد مستندة الى الدعم ‏الإيراني.‏



وشدد رئيس الأركان اليمني على ضرورة تلافي أوجه القصور ‏وتعزيز التنسيق وتفعيل الآليات وتوحيدها لضمان عدم ‏وجود حلقات مفقودة قد تتسبب في إرباك العمل ‏الإداري والفني وينعكس ذلك على الأداء في الميدان.



وفي الاجتماع استعرض قائد المنطقة العسكرية الرابعة ‏في اليمن، تقرير حول سير العمليات العسكرية في ‏مختلف جبهات ومحاور المنطقة وضرورة الاهتمام ‏باستحقاقات الشهداء والجرحى. ‏





س.ي



بنا 2022 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/09/07 - 53 : 11 PM