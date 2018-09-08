رئيس هيئة الأركان اليمني يعرب عن تقدير بلاده لتحالف دعم الشرعية

|
2018/09/07 - 33 : 11 PM
عدن في 7 سبتمبر/بنا/ أعرب رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن طاهر العقيلي عن تقدير بلاده وامتنانها لتحالف دعم الشرعية في اليمن لإسهامه بشكل فاعل في انقاذ اليمنيين من الجائحة الحوثية الظلامية الكهنوتية.
جاء ذلك خلال اجتماع له في عدن ضم رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وعدد من القادة العسكريين في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال اللواء العقيلي، إن الجيش اليمني اقترب من الانتصار على الميليشيات الانقلابية وغدا سيكون هذا الاجتماع في قلب العاصمة صنعاء وقد تجاوز الشعب هذه الحقبة السوداء ووأدَ أحلام الإمامة التي حاولت أن تعود من جديد مستندة الى الدعم الإيراني.
وشدد رئيس الأركان اليمني على ضرورة تلافي أوجه القصور وتعزيز التنسيق وتفعيل الآليات وتوحيدها لضمان عدم وجود حلقات مفقودة قد تتسبب في إرباك العمل الإداري والفني وينعكس ذلك على الأداء في الميدان.
وفي الاجتماع استعرض قائد المنطقة العسكرية الرابعة في اليمن، تقرير حول سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات ومحاور المنطقة وضرورة الاهتمام باستحقاقات الشهداء والجرحى.
س.ي
بنا 2022 جمت 07/09/2018
عدد القراءات : 14
اخر تحديث : 2018/09/07 - 53 : 11 PM