الأنصاري تشيد بدور المنتدى العالمي للقيادات السياسية في الترويج لجائزة الأميرة سبيكة العالمية بروكسل في 7 سبتمبر / بنا / عقدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على هامش زيارتها للعاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع عمل مع رئيسة المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية السيدة سلفانا كوتش مهرين في مقر المنتدى.

وخلال اللقاء، أشادت الأنصاري بالدور الكبير الذي قام به المنتدى في الترويج لجائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي جاء إطلاقها على المستوى الدولي بعد نجاح التجربة على الصعيد الوطني لأكثر من 10 أعوام ضمن المبادرات المتعددة التي تعتمدها البحرين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتوازن بين الجنسين.

ونوهت الأمين العام للمجلس بما يقوم به المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية والذي هو واحدًا من أكبر التجمعات للنساء البرلمانيات والقياديات من مختلف دول العالم وما يبرزه من فعاليات وبرامج من أجل تبادل الخبرات لضمان تقدم المرأة في المناصب القيادية السياسية في جميع أنحاء العالم، عبر الاطلاع على التجارب المتعددة في تحقيق العدالة والتوازن بين الجنسين.



من جانبها، استعرضت السيدة سلفانا كوتش مهرين أبرز مشاريع المنتدى خلال الفترة المقبلة متطلعة لمشاركة أكبر من مملكة البحرين نظراً لتميّز حضورها في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار ودورها في العمل التشريعي في مملكة البحرين عبر المجلس الوطني، إضافة إلى وجودها الفاعل على رأس وعضوية اللجان البرلمانية، منوهة في هذا الصدد بآليات التعاون التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى للتشبيك مع السلطة التشريعية، بما يضمن إدماج احتياجات المرأة كمكوّن أساسي في برامج التنمية لدى صدور التشريعات الوطنية.





ع إ ح/م خ



بنا 2010 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/09/07 - 36 : 11 PM