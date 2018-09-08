وزارة الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فوراً المنامة في 07 سبتمبر/ بنا / نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق الشقيقة تدعو وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في الاراضي العراقية الى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم .





ولطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام التالية:



سفارة مملكة البحرين في بغداد :



009647814256980



قنصلية مملكة البحرين في النجف:



009647728672227



وزارة الخارجية:



0097317227555







ع إ ح/س.ي



بنا 2021 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/09/07 - 30 : 11 PM