Saturday   08 Sep 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
وزارة الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فوراً
2018/09/07 - 30 : 11 PM
المنامة في 07 سبتمبر/ بنا / نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق الشقيقة تدعو وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في الاراضي العراقية الى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم .


ولطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام التالية:

سفارة مملكة البحرين في بغداد :

009647814256980

قنصلية مملكة البحرين في النجف:

009647728672227

وزارة الخارجية:

0097317227555



ع إ ح/س.ي

بنا 2021 جمت 07/09/2018


عدد القراءات : 27         اخر تحديث : 2018/09/07 - 30 : 11 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English