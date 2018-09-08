وزارة الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فوراً

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2018/09/07 - 30 : 11 PM
المنامة في 07 سبتمبر/ بنا / نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق الشقيقة تدعو وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في الاراضي العراقية الى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم .
ولطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام التالية:
سفارة مملكة البحرين في بغداد :
009647814256980
قنصلية مملكة البحرين في النجف:
009647728672227
وزارة الخارجية:
0097317227555
ع إ ح/س.ي
بنا 2021 جمت 07/09/2018
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اخر تحديث : 2018/09/07 - 30 : 11 PM