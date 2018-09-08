الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا شرق ‏مدينة ‏الحديدة ومصرع قيادي في ميليشيا الحوثي عدن في 7 سبتمبر/ بنا / حققت قوات الجيش اليمني اليوم الجمعة تقدما ميدانيا جديدا ضد مليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحديدة.

وتمكن الجيش من السيطرة على وادي الاعقوم ووادي المشاقنة وقرية الجريبة السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران بمديرية الدريهمي.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة في الجيش اليمني العقيد احمد الجليحي قوله "ان الجيش اليمني أصبح على بعد أمتار قليلة من قطع خط الامداد الرئيسي لمليشيا الحوثي مشيراً إلى انه تم قطع خط الحديد - تعز ، والحديد - اب ،خط الجراحي .

وأضاف انه اذا تم قطع منطقة كليو 16 ستحاصر المليشيات الانقلابية، وسيتبقى خط الصليف الذي سيكون تحت مرمى مدفعيه الجيش اليمني.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة بين مقاتليها وعتادها العسكري حيث لقي القيادي في المليشيات الانقلابية العميد محمد عبدالملك عاطف قائد اللواء 190 مصرعه مع 16 آخرين.

وأكد الجليحي ان العمليات العسكرية مستمرة لتحرير محافظة الحديدة بالكامل.





م خ



بنا 1951 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/09/07 - 56 : 10 PM