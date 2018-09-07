مستشار رئيس روسيا الاتحادية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى روسيا موسكو في 7 سبتمبر/ بنا / استقبل السيد كوبيكوف مستشار رئيس روسيا الاتحادية اليوم، سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية.



وخلال اللقاء، أكد السيد كوبيكوف على التقدير الذي يكنه فخامة الرئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحرص فخامته على الالتقاء والتشاور مع جلالة الملك المفدى في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما وصلت اليه تلك العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات.





ع إ ح/م خ



بنا 1742 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/09/07 - 50 : 08 PM