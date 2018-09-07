استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 210 اخرين في قطاع غزة غزة في 7 سبتمبر/ بنا / استشهد طفل فلسطيني وأصيب 210 اخرين، مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين بالمسيرات السلمية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن مستشفى أبو يوسف النجار بأن الطفل بلال مصطفى خفاجة (17عاماً) استشهد عقب إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق رفح.

وأضافت أن 210 من الفلسطينيين أصيبوا جراء قمع الاحتلال للمشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع، بينهم 45 بالرصاص الحي، و15 طفلا، كما تم تحويل 70 إصابة للمستشفيات.

وتتواصل المسيرات الشعبية السلمية في المناطق الحدودية بقطاع غزة، منذ 30 مارس الماضي. حيث استشهد 172 فلسطينيا وأصيب أكثر من 19 ألف مواطن بجروح مختلفة.







م خ



بنا 1648 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/09/07 - 35 : 08 PM