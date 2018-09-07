وزارة الإعلام السعودية تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة الرياض في 7 سبتمبر/ بنا / أطلقت وزارة الإعلام السعودية اليوم هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة الذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام السعودية مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث قوله "إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لوزارة الإعلام، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة، عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني".

وأوضح الدكتور المغلوث، أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللَّذين يساويان عدد مناطق المملكة الـ 13، كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف، أن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة، وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات، ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية، كما تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر، وقيم الانتماء للوطن.

وأشار الى أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضًا فلسفة مستمدة من عمق التاريخ الذي يجسده النشيد الوطني، ويردده الجميع في كل وقت، مبيناً أن كلمة "المجد" في الشعار تشير إلى العزة والرفعة، بينما تشير كلمة "العلياء" إلى الطموح حد عنان السماء كما تهدف رؤية المملكة 2030.وأفاد أن تصميم الهوية بالكامل قام به مجموعة من الشباب السعودي المبدع

وسيتم استخدام الهوية الجديدة لليوم الوطني عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وفي الصحف ووسائل الإعلام، كما سيتم نشرها من خلال الرسائل الإعلامية والفيديوهات وفي المطبوعات وغيرها.





م خ



بنا 1619 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/09/07 - 31 : 07 PM