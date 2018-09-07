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ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع المستشار النمساوي الأوضاع الإقليمية والدولية
2018/09/07 - 33 : 06 PM
أبوظبي في 7 سبتمبر/ بنا / تلقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم اتصالا هاتفيا من سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا.

وذكرت وكالة انباء الامارات ان ولي عهد أبوظبي بحث مع المستشار النمساوي خلال الاتصال العلاقات المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

م خ

بنا 1531 جمت 07/09/2018


عدد القراءات : 43         اخر تحديث : 2018/09/07 - 37 : 06 PM
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