دول العالم تحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية تحت شعار (محو الأمية وتنمية المهارات) المنامة في 7 سبتمبر / بنا / تحتفل دول العالم باليوم الدولي لمحو الأمية في 8 سبتمبر من كل عام، والذي يُعد فرصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة لإبراز التحسينات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وللتفكير في تحديات محو الأمية الماثلة أمام العالم، ويندرج موضوع هذا العام 2018م تحت عنوان (محو الأمية وتنمية المهارات).



وبهذه المناسبة، أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بياناً، بوصفها شريكاً أمميا في محاربة الأمية والحد من آثارها على الأفراد والمجتمعات، تدعو فيه المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأهمية القرائية، وبذل المزيد من الجهود للوصول إلى مجتمعات آمنة ومستقرة ومنتجة، من خلال تمكين الأفراد من مهارات القراءة والكتابة والحساب والتوجه إلى العالم الرقمي.

وقد دعت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي بهذه المناسبة، جميع الأطراف الفاعلة ضمن نطاق عالم التعليم وخارجه إلى تعبئة جهودهم، لكي يصبح التطلع المثالي إلى إقامة مجتمع عالمي خالٍ تماماً من الأمية أمراً أقرب إلى الواقع.

وفي هذا الجانب، أكدت الدكتورة لبنى صليبيخ الأمين العام للجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة والمنسق الوطني لمدارس البحرين المنتسبة لليونسكو على الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في توفير التعليم المسائي المجاني، مما ساهم في تقليص نسبة الأمية في مملكة البحرين والتي تكاد أن تكون معدومة بفضل تلك الجهود في هذا الجانب، بالإضافة إلى تشجيع مدارس البحرين المنتسبة لليونسكو على إحياء الأيام الدولية، تحقيقاً لأهداف شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو.





ع إ ح/م خ



بنا 1444 جمت 07/09/2018





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