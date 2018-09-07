وزير العمل والتنمية الاجتماعية : مملكة البحرين أولت العمل التطوعي اهتماماً كبيراً من خلال دعم ومساندة المبادرات التطوعية المختلفة المنامة في 7 سبتمبر / بنا / أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين أولت العمل التطوعي اهتماماً كبيراً من خلال دعم ومساندة المبادرات التطوعية المختلفة التي تنم عن حس وطني عال، وتعزز الانتماء للوطن من خلال العمل على تلبية احتياجات المجتمع في شتى المجالات.



وبمناسبة قرب إقامة الاحتفال بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الثامنة، قال حميدان أن الجائزة قد ساهمت منذ انطلاقتها في نشر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وإنساني، من خلال تشجيع الأفراد والجمعيات والفرق التطوعية على الإبداع في تنفيذ المشروعات التطوعية، وهو ما كان له الأثر الواضح في بزوغ عدد من هذه المشاريع، منوهاً إلى دور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة البارز في دعم الجائزة وتطويرها خلال السنوات الماضية، وذلك ليس بغريب على سموه، فقد تربى على هذه القيم ونهل من معين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، الذي يعد من الداعمين الرئيسيين للعمل الإنساني والخيري في مملكة البحرين، من خلال مساهمات سموه التاريخية في بناء الوطن والمجتمع، وتوجيهاته السديدة لتوفير كافة السبل الملائمة والدعم اللازم لتنمية العمل التطوعي للقيام بدوره على أكمل وجه.

وذكر الوزير حميدان أن الجائزة أصبحت واحدة من أهم الجوائز في المجال التطوعي على المستوى الإقليمي، وقد رصدنا العام الماضي احتضان جامعة الدول العربية لفعاليات الجائزة في تأكيد للمكانة الرفيعة التي وصلت لها على المستوى العربي، كما أن هناك عناية في اختيار الشخصيات العربية التي تحصد الجائزة عاماً بعد آخر تقديراً لمساهماتها الفعالة في خدمة القضايا الإنسانية في العالم العربي، لافتاً إلى أن جائزة أفضل مشروع تطوعي في البحرين التي تقام على هامش الجائزة الرئيسية قد عملت على تعزيز وتطوير دور الأفراد والجماعات في تحقيق الانجاز والإبداع والاستدامة لمشروعات العمل التطوعي، وتعزيز روح المنافسة وإبراز المبادرات الشبابية في مجال تنفيذ المشروعات التطوعية.

وقال حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تنمية العمل التطوعي في البحرين، حيث بادرت في هذا الإطار بتأسيس "مركز تنمية العمل التطوعي"، والذي يهدف إلى طرح المبادرات التطوعية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة، لخدمة المجتمع في مختلف المجالات، بما يسهم في تحفيز أفراد المجتمع، وبالأخص فئة الشباب، على استثمار طاقاتهم ومواهبهم وشغل أوقات فراغهم في العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالاتحاد العربي للتطوع الذي تم اعتماده مؤخراً كمنظمة مستقلة دولية في مملكة البحرين، والذي يسهم في تعزيز ثقافة التطوع والعمل التطوعي في العالم العربي.

كما أثنى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على جهود جمعية الكلمة الطيبة وعلى تميزهم ونجاحهم في تنظيم الجائزة بشكل سنوي، وهو ما يؤكد رؤية الوزارة في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني التي تضم الكوادر الوطنية المؤهلة لتحقيق إنجازات متميزة، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية دور الشباب البحريني في مشروعات العمل التطوعي كون هذه المشروعات والمبادرات توفر الساحة اللازمة لتدريب وتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم في التواصل المباشر مع الناس والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.





ع إ ح/م خ



بنا 1425 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/09/07 - 33 : 05 PM