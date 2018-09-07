برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة.. تقييم المشروعات المتقدمة لجائزة أفضل مشروع تطوعي في البحرين غدا السبت المنامة في 07 سبتمبر/ بنا / برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، تبدأ لجنة تحكيم جائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين، غدا السبت في تقييم المشروعات المتقدمة للمشاركة في الجائزة التي تقام ضمن جائزة سموه للعمل التطوعي، وذلك في فندق الريجنسي وبحضور عدد من الشخصيات المهتمة بالعمل التطوعي في البحرين.



وقال يعقوب بوهزاع الأمين العام لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي إن لجنة التحكيم المكونة من الدكتور فالح الرويلي ومحمد أحمدي وإيمان مرهون سوف تقوم بتقييم 48 مشروعا تقدمت للمنافسة على الجائزة هذا العام في فئات الأفراد والجمعيات والفرق التطوعية والمقيمين في مملكة البحرين، وذلك بعد أن تم فحص استمارات المشاركة على الموقع الالكتروني لجمعية الكلمة الطيبة.

وأضاف "رغم أن عملية التقييم تهدف إلى اختيار الفائزين بالجائزة في هذه الدورة، إلا أن هناك هدفا آخر تتطلع إليه اللجنة المنظمة للجائزة وهو اتاحة الفرصة لجميع المشاركين لتبادل الخبرات والتجارب مع نظرائهم المتقدمين في شتى المجالات، وهو أحد الأهداف السامية التي نعمل من خلالها على نشر وتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع البحريني".

وأشار بوهزاع إلى أن مستوى المشروعات المشاركة في الجائزة هذا العام، يعكس مدى التطور الحاصل في مجال التطوع في مملكة البحرين، وخصوصا بين فئة الشباب الذين حرصوا على الإبداع في عديد من الأفكار المطروحة للتقييم، والتي استهدفت تقديم حلولا مبتكرة في قضايا اجتماعية واقتصادية مختلفة.

ولفت إلى أنه يحق لكل فرد أو جمعية أو فريق تطوعي عرض مشروعه على لجنة التحكيم والإجابة على استفسارات اللجنة خلال 5 دقائق قبل التقييم النهائي له، موضحا أنه سيتم عرض المشروعات خلال فترتين صباحية ومسائية يتخللهما فترة استراحة.

ونوه بوهزاع باهتمام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة راعي الجائزة بمشاركة أكبر قدر من الشباب البحريني بما يعود عليهم بالفائدة من خلال هذه النوعية من المشاركة التي تسهم في رفع وتطوير قدراتهم.

يذكر أن "تمكين" هي الراعي الاستراتيجي لجائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي، كما أن " باس، فيفا، جيبك، مجموعة البركة " رعاة رئيسيون للجائزة، فيما وتبلغ قيمة مجموع جوائز أفضل مشروع تطوعي في البحرين 15 آلاف دولار أمريكي موزعة على فئات الأفراد والجمعيات والفرق التطوعية والمقيمين من جميع الجنسيات القائمين على أعمال تطوعية تخدم المجتمع البحريني.



ع إ ح/م خ



بنا 1417 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/09/07 - 25 : 05 PM