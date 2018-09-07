سمو الشيخ ناصر بن حمد يعلن جاهزية الفريق الملكي لبطولة العالم للقدرة بالولايات المتحدة الأمريكية نورث كارولاينا في 7 سبتمبر / بنا / أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة أن بطولة العالم للقدرة والتي تستضيف منافساتها ولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 8 وحتى 12 من شهر سبتمبر الجاري ستكون من أهم وأبرز محطات مشاركات الفريق الملكي والتي أعد لها بشكل مثالي من خلال المشاركات في السباقات الأوروبية خلال الفترة القليلة الماضية.





وأوضح سموه أن الفريق الملكي بات في جاهزية عالية لخوض غمار هذه المنافسات العالمية خصوصاً أن الفريق الملكي البحريني قد حقق انجازات مشرفة في البطولات العالمية في السنوات الماضية وأثبت فرسان المملكة علو كعبهم ومزاحمتهم لنجوم هذه الرياضة على منصات التتويج، وأن الفريق الملكي سيشارك بنخبة من الفرسان المتميزين والذين يمتلكون خبرة واسعة في كيفية التعامل مع مسافات وأجواء مثل هذه السباقات العالمية، وأن بطولة العالم للقدرة ستجمع نخبة من الفرسان من مختلف أنحاء العالم وألمع الأسماء والفريق الملكي للقدرة جاهز لهذه المنافسة العالمية.



واشار سموه أن الفريق مر بعدد من محطات الإعداد من خلال المشاركة في السباقات الأوروبية خلال الفترة الماضية والتي أكدت الاستعداد العالي الذي وصل إليه أعضاء الفريق وذلك من خلال النتائج المشرفة التي تحققت واعتلاء فرسان لمنصات التتويج.



وحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فرسان الفريق الملكي للقدرة لتقديم أقصى درجات العطاء والسعي لتحقيق أفضل النتائج المشرفة التي تليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين خصوصاً في هذا العام الذي تمت تسميته بعام (الذهب فقط)، مؤكداً سموه ثقته الكبيرة بالفرسان البحرينيين المتميزين الذين سيمثلون الفريق الملكي للقدرة في مونديال القدرة القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.



وبين سموه أن ما وصلت إليه الرياضة البحرينية عموماً ورياضة القدرة خصوصاً اليوم من مستوى راقٍ ومتطور، يؤكد بما تحظى من دعم ورعاية من لدن سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته البالغة للمستوى المتطور الذي وصلت إليه القدرة البحرينية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا بأن هذا التطور يتجلى بوضوح في المنافسة والمشاركة القوية التي تشهدها المنافسات المحلية والخارجية.

وأبدى سموه تفاؤله الكبير بمنافسات قوية في هذه البطولة العالمية وتحقيق نتائج مشرفة للفريق الملكي، مشيداً بجهود جميع أعضاء الفريق الملكي وما حققوه في الفترة القليلة الماضية من خلال مشاركاته المختلفة في السباقات الأوروبية.

وعاهد سموه وأعضاء الفريق ببذل أقصى درجات العطاء في هذه المشاركة العالمية الهامة وتحقيق أفضل النتائج وتشريف المملكة في هذا المحفل الرياضي العالمي.

ويضم الفريق الملكي للقدرة 9 فرسان، حيث يقود الفريق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفريق في السباق العالمي الذي تمتد مسافته حتى 160 كيلومتراً وعلى صهوة الجواد بوراك اليجند، ويمثل الفريق كل من الفرسان الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة على صهوة الجواد تالنت دي جانسافيس، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على صهوة الجواد تمام لا ليزون، محمد هلال الخاطري على صهوة الجواد هنهام وودويند، سلمان عيسى سلمان على صهوة الجواد أوساني دي ليكو، عبدالرحمن محمد الزايد على صهوة الجواد توزيور دو سافيتيري، هود إبراهيم بوجيري على صهوة الجواد أس فلور دي باقو والجواد فاتوت دي لايقوال، جعفر ميرزا على صهوة الجواد بولي دي كوت فريتي والفارس رائد محمود على صهوة الجواد رازام.







ع إ ح/م خ



بنا 1402 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/09/07 - 08 : 05 PM