بلدية "الجنوبية" تزيل 30 قارب يشغل الطريق العام المنامة في 7 سبتمبر/ بنا / نظمت بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في قسم متابعة خدمات النظافة، حملة واسعة لإزالة القوارب التي تشغل الطريق العام من مختلف المواقع في المنطقة الجنوبية، حيث تم إزالة 30 قارب بحري لانتهاء المهلة المحددة في الاخطارات التي وزعتها البلدية على أصحابها سابقاً لإزالتها من قبلهم طواعية.



وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بفرض القانون على مخالفات إشغال الطريق العام التي تتسبب في حجب الرؤية لمستخدمي الطريق، وتشويه المظهر العام للأحياء والشوارع العامة، وإعاقة أعمال النظافة ونقل المخلفات من المناطق السكنية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم متابعة خدمات النظافة السيد محمد المطوع، أن هذه الحملة لاقت صدى إيجابي من قبل الأهالي الذين تقدموا بشكوى لدى البلدية من صعوبة التنقل والوصول إلى منازلهم مع وجود هذه القوارب البحرية التي تشغل مساحة واسعة من الطريق لكبر حجمها، وخصوصاً في الشوارع الضيقة والبيوت القريبة من بعضها البعض في عدد من الأحياء السكنية.

وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات اخطارات جديدة على قوارب أخرى، حدد فيها مهلة 3 أيام لإزالتها من قبل أصحابها، وإلا ستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها بإزالتها من مواقعها، وسيحمل المخالفون كلفة الإزالة بعد انقضاء المهلة المذكورة.

وأهاب المطوع في ختام تصريحه بضرورة المبادرة لتصحيح وضع مخالفات إشغال الطريق العام، وذلك من خلال مراجعة البلدية للحصول على التراخيص اللازمة أو العمل على إزالتها تلافياً لإزالتها من قبل البلدية وتحميل أصحابها الكلفة، آملاً منهم التجاوب تحقيقاً للمصلحة العامة.





ع إ ح/م خ



بنا 1332 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/09/07 - 43 : 04 PM