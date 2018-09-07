سفير مملكة البحرين لدى تركمانستان يقدم نسخة من اوراق اعتماده عشق اباد في 7 سبتمبر/ بنا / تسلمت معالي "غولشات ماميدوفا" رئيسة برلمان تركمنستان نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله كسفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين المعين لدى تركمانستان والمقيم في الجمهورية التركية.



وقد نقل سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة الرئيس قربانقلي بردي محمدوف رئيس تركمانستان وتمنياتهم له وللشعب التركماني المزيد من التنمية والرقي.

كما أعربت معالي رئيسة البرلمان التركماني ووزير خارجية تركمانستان عن اعتزازهم وتقديرهم للعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وتركمنستان، متمنين لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في مهام عمله.



م خ



بنا 1241 جمت 07/09/2018





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