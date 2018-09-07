"الأشغال" تنفذ عدد من مشاريع الطرق المحيطة بالمدارس المنامة في 7 سبتمبر / بنا / قامت وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ عدد من المشاريع والأعمال التحسينية في قطاع الطرق بهدف تسهيل حركة السير وحفاظاً على سلامة الطلبة وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018-2019.



وصرح المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قد قامت بوضع خطة لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ضمن استعداداتها للعام الدراسي كونها تقع بالقرب من المدارس بهدف تفادي الازدحامات المرورية في تلك المناطق وتوفير بيئة آمنة للطلبة حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.



وأشار الى أن الوزارة قد قامت بتنفيذ مشروعين هما رصف طريق 1434 بمجمع 1214 في مدينة حمد والقريب من مدرسة مدينة حمد الاعدادية للبنين، وأيضاً مشروع تطوير طريق 1601 المحاذي لموقع مدرسة عمر بن عبدالعزيز في حالة بوماهر بالمحرق.



وذكر بأن الوزارة قد قامت أيضا بصباغة معابر المشاة ومرتفعات تخفيف السرعة القريبة من المدارس بالإضافة الى صيانة الإشارات الضوئية، كما قامت بـصباغة الخطوط الأرضية وصباغة الأرصفة وصيانة العلامات المرورية وتركيب وصيانة حواجز المشاة وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية في الطرق المحيطة بالمدارس، كما تم التنسيق مع الادارة العامة للمرور لتواجد فنيي الاشارات الضوئية في أوقات الذروة خلال الأسابيع الأولى من العودة للمدارس.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1120 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/09/07 - 37 : 02 PM