وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين دراسيا في جمعية المعامير الخيرية المنامة في 7 سبتمبر / بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية المعامير الخيرية حفل التكريم الـ(24) للطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء القرية، في قاعة نيوسيزنز بمنطقة عذاري، حيث أناب الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي لتكريم الطلبة المتفوقين.



وتم خلال الحفل تكريم (664) طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية والجامعة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد علي عبد الحسن محمد، إلى جانب عدد من ممثلي الصناديق والجمعيات الأهلية والخيرية والمراكز الشبابية بالمنطقة، وأولياء أمور الطلبة.



وأكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز دورها الاجتماعي في مختلف المجالات، مشيداً بإسهامات جمعية المعامير الخيرية في تقديم خدماتها الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تنظيمها الحفل السنوي لتكريم المتفوقين لإيجاد جيل متعلم يسهم في نهضة البلاد.





م.ف.ق/م.ح.



بنا 0837 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/09/07 - 47 : 11 AM