رئيس البرلمان العربي يثمن قرار باراجواي إغلاق سفارتها في القدس المحتلة

القاهرة في 7 سبتمبر / بنا / ثمن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، قرار جمهورية باراجواي إغلاق سفارتها في مدينة القدس المحتلة.



وقال السلمي، في برقيات شكر وجهها لرئيس باراجواي ووزير خارجيته ورئيس مجلس النواب، إن قرار القيادة الباراجوانية العدول عن موقفها السابق وغلق سفارتها لدى قوة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يؤكد عودة باراجواي للإجماع الدولي انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.



واعتبر أن تصحيح موقف جمهورية باراجواي يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعوب العربية وشعوب أمريكا اللاتينية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح رئيس البرلمان العربي أن قرار القيادة الباراجوانية يأتي استجابة للجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الحثيثة ومن ضمنها جهود البرلمان العربي التي بدأت بعد قرار الإدارة الأمريكية المرفوض بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة، داعيًا الدول التي نقلت سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة أو تنوي نقل سفارتها إليها أن تراجع موقفها اتساقًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاجماع الدولي وحفاظًا على روابطها ومصالحها مع الدول والمجتمعات العربية والإسلامية بأن مدينة القدس جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.





م.ح.



بنا 0815 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/09/07 - 47 : 11 AM