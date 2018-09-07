استشهاد شاب فلسطيني في قطاع غزة



رام الله في 7 سبتمبر / بنا / استشهد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية على الحدود شمال قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن شابا يدعى أمجد حمدونة (19عاماً) من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، قد استشهد صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرابع عشر من يوليو الماضي.



وباستشهاده ترتفع حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع منذ الـ 30 من مارس الماضي إلى 171 شهيداً.







م.ح.



بنا 0707 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/09/07 - 16 : 10 AM