الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإعلان الزعيم الكوري الشمالي التزامه بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية نيويورك في 7 سبتمبر / بنا / رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخراً التزامه بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.



وأشاد غوتيريس في بيان له بهذا الخصوص باستمرار الزخم والجهود التي تبذلها الكوريتان لتعزيز بناء الثقة والمصالحة بينهما وذلك تمشيًا مع إعلان بانمونجوم الذي تبناه زعيما البلدان خلال قمتهما في 27 أبريل 2018 م من أجل تعزيز السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه إلى إحراز مزيد من التقدم في القمة بين الكوريتين في وقت لاحق من هذا الشهر، نحو تحقيق السلام والأمن المستدامين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.







م.ح.



بنا 0508 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/09/07 - 14 : 08 AM