مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 7 سبتمبر/ بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم الجمعة بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة المحلية، كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة على الساحة العربية والدولية.

وفيما يلي أبرز العناوين:



بتوجيه من جلالة الملك المفدى..المؤسسة الخيرية الملكية تكرم الطلبة المتفوقين.



مطالبًا بالإفراج الفوري عن فضيلته.. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يستنكر اعتداء السلطات الإيرانية على فضيلة الشيخ التوبلاني.



رئيس مجلس النواب: لا مكان لولاية الفقيه ولا للمتعاطفين معها في البحرين.



شوريون ونواب يؤكدون عدم مشروعية عقد أي اجتماعات تعقدها وتنظمها شخصيات من جمعيات سياسية منحلة.



معالي وزير الداخلية يصدر تعميما للمحافظات بوقف إصدار أية مطبوعات أو صحف أو مجلات إعلامية.



في إطار التعريف بالنموذج البحريني دولياً .. الأنصاري تستعرض ما تم إنجازه وطنياً أمام المفوضة الأوربية للعدالة والمساواة بين الجنسين.



مدير عام وكالة أنباء البحرين يقوم بزيارة عدد من المؤسسات الإعلامية العمانية.



الصحة تتابع حالة المصابين في حادث الرياض وإرسال وفد طبي على وجه السرعة للمعاينة والإطمئنان على حالتهم الصحية.



وزير العمل لـ (بنا): نحن شركاء للجمعيات الأهلية في دعم المتفوقين من الأيتام.بيت إلى البيت نفسه.



وزارة العدل: اجتماعات الجمعيات السياسية المنحلة وما يصدر عنها تعتبر أنشطة محظورة.



صندوق الزكاة والصدقات ينفذ مشروع الحقيبة المدرسية.



وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرعى حفل تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.



معالي وزير الداخلية يبحث مع سفير سنغافورة مجالات التعاون والتنسيق الأمني.



فريق (سحابة أمل) يعود من ولاية كيرلا الهندية بعد تقديم الرعاية الطبية خلال الفيضانات.



معالي الشيخ خالد بن عبد الله يدعو لتوظيف الحلول المتطورة لتعزيز السلامة الإلكترونية.



صاحب المعالي القائد العام يتفقد عددا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.



سعادة رئيس هيئة الأركان يترأس اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة.



سمو قائد الحرس الملكي يستقبل المشاركين في مهمة إغاثة اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط.



الأشغال : بدء تنفيذ تطوير نظام الإشارات الضوئية على شارع الجفير وشارع الفاتح لتخفيف الإزدحامات المرورية.



لرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يشيد بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحث على أهمية الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية



في اجتماعين خليجيين بمملكة البحرين..وضع مسودات اللوائح الفنية لتنظيم عملية استيراد واستخدام الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية.







خ.أ



بنا 0140 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/09/07 - 47 : 04 AM