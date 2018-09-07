الطقس في البحرين سيكون حار ورطب المنامة في 7 سبتمبر/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بإذن الله تعالى حارا ورطبا احيانا.





الرياح متقلبة الإتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية إلى شمالية من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.



ارجتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 40 م الصغرى 31 م.



الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 30%.



شروق الشمس الساعة 05:20 صباحا،،،،، وغروبها في الساعة 05:52 مساءا.





خ.أ



بنا 0137 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/09/07 - 47 : 04 AM