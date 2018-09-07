الزعيم الكوري الشمالي يتعهد بنزع الأسلحة النووية قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب سيول/واشنطن في 7 سبتمبر/بنا/ شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ثقته به، مبديا اقتناعا بنجاحهما في المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية والصاروخية لبيونغيانغ، لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رأى أن أمام الدولة الستالينية "مقدارا هائلا" من العمل، حسب وكالة (رويترز) للأنباء.



يأتي ذلك بعد ساعات على نقل موفد كوري جنوبي عن كيم تأكيده أن "ثقته بالرئيس الأميركي لم تتغيّر، على رغم صعوبات في المفاوضات"، بين البلدين، وحدد للمرة الأولى موعدا لنزع السلاح النووي، مستهدفا استكمال ذلك بحلول نهاية ولاية ترامب، كما وافق على عقد قمة ثالثة مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، في بيونغيانغ بين 18 و20 الشهر الجاري.



وقال مون "كانت نتيجة زيارة الوفد جيّدة، إذ حققت أكثر بكثير مما كان متوقعا، أعطانا (كيم) توقعات كبرى للقمة ونزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وأيضاً توقعات بأن المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستكون سهلة".



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن كيم كرّر خلال لقائه مستشار الرئيس مون لشؤون الأمن القومي شونغ أوي يونغ، التزامه "القوي بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وعزمه على العمل في شكل وثيق مع الولايات المتحدة، لتحقيق هذا الهدف".



وأضافت أن إرادة كيم "تتمثّل في القضاء التام على خطر اندلاع نزاع مسلّح ورعب الحرب في شبه الجزيرة، لتحويلها مهداً للسلام خاليا من الأسلحة النووية ومن أي تهديد نووي".



وأعلن شونغ أن القمة الثالثة ستناقش ملفات، بينها "إجراءات عملية"، لإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي، وأضاف أنه سلّم مون رسالة من كيم، لافتاً إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أعرب عن "استياء" من المجتمع الدولي الذي لم يتعامل بتقدير مع الخطوات التي نفذتها بيونغيانغ.



وأشار كيم إلى تفكيك موقع التجارب النووية في (بونغي ري) حيث "لم تعد التجارب النووية ممكنة".



وزاد شونغ: "طلب كيم منا أن ننقل إلى الولايات المتحدة أنه سيكون عليها المساهمة في إيجاد أوضاع تساعده في أن يشعر بأن قراره بنزع الأسلحة النووية كان صائبا".

وأوردت صحيفة (رودونغ سينمون) الناطقة باسم حزب العمال الشيوعي الحاكم في الشمال أن على إدارة ترامب أن تتخلّى عن موقفها "العنيد" القائل بضرورة أن تنزع بيونغيانغ سلاحها النووي أولاً، قبل أن توافق واشنطن على معاهدة سلام.



خ.أ



بنا 0100 جمت 07/09/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/09/07 - 48 : 04 AM