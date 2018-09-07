مطالبًا بالإفراج الفوري عن فضيلته.. "الأعلى للشؤون الإسلامية" يستنكر اعتداء السلطات الإيرانية على فضيلة الشيخ التوبلاني المنامة في 07 سبتمبر/ بنا/ استنكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اعتداء السلطات الإيرانية على فضيلة الشيخ محمد ملا أحمد حسن علي التوبلاني عضو المجلس الذي تعرض لاعتداء من مجهولين خلال تواجده في مدينة مشهد، ثم اعتقاله من قبل السلطات الإيرانية، ومازال مصيره مجهولاً.





وحمّل المجلس السلطات الإيرانية مسؤولية الاعتداء على فضيلته، محذرًا من المساس بسلامته، وقال في بيان له "تواصل الحكومة الإيرانية انتهاك حقوق رجال الدين، وعدم احترام مكانتهم، ضاربة بعرض الحائط ما يتمتعون به من مكانة دينية، وتمادت في تصرفاتها غير المسؤولة للاعتداء على رجل دين فاضل مثل الشيخ التوبلاني".



ودعا المجلس للإفراج الفوري غير المشروط عن الشيخ التوبلاني، مع الحفاظ على سلامته، مؤكدًا حرصه واهتمامه بجميع رجال الدين البحرينيين داخل وخارج المملكة انطلاقًا من مسؤوليته الشرعية والوطنية، مقدرًا المكانة التي يتمتع بها الشيخ التوبلاني الذي عرف عنه دوره العلمي المميز، واجتهاده لخدمة الإسلام والمسلمين.



ح ب/خ.أ



بنا 2156 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/09/07 - 58 : 12 AM