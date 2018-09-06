المحكمة البرازيلية العليا ترفض طعن لولا دا سيلفا ضد حكم إدانته بالفساد ريو دي جانيرو في 06 سبتمبر/ بنا / رفضت أعلى محكمة في البرازيل اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 12 عاما، والذي أدى إلى منعه من خوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.



ودفع محامو لولا دا سيلفا، بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دافعت عن ترشيحه ، لكن القاضي إدسون فاشين قال إن بيان اللجنة الأممية لم يكن نهائيًا ، بحسب ما أفادت به صحيفة أو جلوبو.



وكان الرئيس السابق، قد سجن في أبريل الماضي بعد إدانته بالفساد فيما يتصل بترميم منزله على شاطئ البحر، بتمويل من شركة كانت تسعى لإبرام عقود مع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس".



ووفق ما ذكرته وكالة الانباء الالمانية، فإنه من المتوقع أن يدفع حزب العمال اليساري الذي ينتمي إليه لولا دا سيلفا بمرشحه لمنصب نائب الرئيس، رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد، كي يكون مرشح الحزب للرئاسة.



وكان لولا دا سيلفا متقدماً بشكل كبير على المرشحين الثلاثة عشر الآخرين في استطلاعات الرأي.



م.ا.ب



بنا 1914 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/09/06 - 24 : 10 PM