Thursday   06 Sep 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
وزيران عمانيان يستقبلان مسؤولين عسكريين بريطاني وامريكي
2018/09/06 - 44 : 09 PM
مسقط في 6 سبتمبر / بنا /استقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني العماني والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في مسقط اليوم الفريق جون لوريمير المستشار الخاص بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والفريق أول جوزيف إل فوتيل قائد القيادة الوسطى الأمريكية .


تم خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين سلطنة عمان وكل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.


س.ي

بنا 1838 جمت 06/09/2018


عدد القراءات : 11         اخر تحديث : 2018/09/06 - 47 : 09 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English