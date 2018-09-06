وزيران عمانيان يستقبلان مسؤولين عسكريين بريطاني وامريكي مسقط في 6 سبتمبر / بنا /استقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني العماني والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في مسقط اليوم الفريق جون لوريمير المستشار الخاص بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والفريق أول جوزيف إل فوتيل قائد القيادة الوسطى الأمريكية .





تم خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين سلطنة عمان وكل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.





س.ي



بنا 1838 جمت 06/09/2018





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